Зарядна станція за ціною iPhone: EcoFlow представила серію доступних акумуляторів (фото)

Компанія EcoFlow випустила на ринок три потужні моделі: TITAN 5000 Plus, TITAN 5000 за ціною 3000 доларів та TITAN 5000 Classic — за 2000 доларів.

Серія EcoFlow TITAN — це доступна домашня енергетична екосистема, яка поєднує функції аварійного резервного живлення та можливості для щоденної економії. Вона відрізняється високою продуктивністю та простотою встановлення, йдеться у прес-релізі компанії.

Характеристики зарядного пристрою TITAN 5000 Plus

Флагман лінійки, TITAN 5000 Plus, забезпечує вихідну потужність 7,2 кВт при ємності акумулятора 5 кВт·год. Цього достатньо для одночасної роботи центральної системи кондиціонування (потужністю 3 т), холодильника, телевізора та освітлення — причому навіть без використання пристроїв плавного пуску, із запасом потужності. А за наявності сонячних панелей технологія EcoFlow X-Fusion 2.0 PV Boost дозволяє збільшити вихідну потужність до 10 кВт.

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У поєднанні з панеллю EcoFlow Smart Home Panel 10 моделі TITAN 5000 Plus та TITAN 5000 можуть працювати як у поєднанні з загальною енергомережею, так і разом із вже встановленими сонячними панелями сторонніх виробників. При цьому немає необхідності замінювати основний електричний щит або чекати на тривалий монтаж. Система аналізує всі доступні джерела енергії: насамперед використовує екологічно чисту сонячну енергію, надлишки накопичує в акумуляторі, а електроенергію із загальної мережі задіює лише в крайньому випадку.

Зарядна станція EcoFlow TITAN Фото: EcoFlow

Особливості зарядних пристроїв серії TITAN

Компанія EcoFlow усунула традиційний компроміс між потужністю та ємністю. Завдяки використанню інноваційних елементів типу LFP (літій-залізо-фосфат) формату 40160 (з технологією "без виступів" — tabless), система TITAN забезпечує високу вихідну потужність при компактній ємності 5 кВт·год. Це дозволяє сім’ям отримати потужне рішення, не переплачуючи за надмірний об’єм накопичувачів.

Для домогосподарств, яким потрібен збільшений запас енергії, система TITAN пропонує гнучке масштабування: ємність можна нарощувати з кроком у 5 кВт·год — від 5 кВт·год до 30 кВт·год. Це дозволяє розширювати систему у міру зростання ваших потреб в електроенергії. Використання сонячних панелей і генераторів дає можливість ще більше подовжити час автономної роботи, забезпечуючи живлення критично важливих пристроїв навіть під час тривалих відключень електроенергії.

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Особливості зарядних станцій TITAN

Серія TITAN позбавляє від складнощів та високих витрат на послуги підрядників, які зазвичай супроводжують модернізацію домашніх енергосистем. У поєднанні з панеллю Smart Home Panel 10 екосистема забезпечує електропостачання всього будинку (струм до 50 А по 10 лініях) без необхідності заміни існуючого розподільного щита або переробки встановлених на даху сонячних панелей. У разі відключення електроенергії система перемикається на живлення від акумуляторів менш ніж за 20 мілісекунд, забезпечуючи безперебійну роботу всього обладнання — від Wi-Fi-роутерів до водяних насосів. Контроль і управління всіма процесами здійснюються через додаток EcoFlow.

Вартість

Продаж серії TITAN розпочався в жовтні на сайті EcoFlow. Вартість моделей TITAN 5000 і TITAN 5000 Plus становитиме близько 3000 доларів за окремий пристрій або близько 7000 доларів — у комплекті з панеллю та встановленням.

Модель TITAN 5000 Classic коштуватиме близько 2000 доларів (окремий пристрій) або близько 5000 доларів (у комплекті з панеллю та монтажем).

Більш детальна інформація про ціни з’явиться 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що вийшла зарядна станція Bluetti Apex 200 ємністю 2,56 кВт·год. Bluetti відкрила ранній доступ до Apex 200 — універсальної портативної зарядної станції, призначеної для аварійного електропостачання будинку.