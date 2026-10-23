Гідний конкурент для EcoFlow: відгуки про зарядну станцію DJI Power 1000 V2 (фото)

Зарядна станція DJI Power 1000 V2 перебуває в одному преміальному ціновому сегменті з EcoFlow DELTA 3 та Anker SOLIX C1000. Вона здатна запустити навіть потужну техніку, що робить її популярною серед українців на тлі відключень світла.

Оскільки попит на зарядні станції в Україні залишається високим, Фокус вирішив зібрати ключові характеристики DJI Power 1000 V2 та відгуки користувачів.

Характеристики DJI Power 1000 V2

DJI Power 1000 V2 Фото: DJI

DJI Power 1000 V2 пропонує потужність 2600 Вт. Акумулятор LiFePO₄ ємністю 1024 Вт·год розрахований приблизно на 4000 циклів зарядки. При потребі ємність можна розширити до солідних 11 264 Вт·год, підключивши п’ять додаткових акумуляторів.

Зарядна станція має 2 звичайні розетки змінного струму, 2 порти USB-C з підтримкою Power Delivery 3.1 і максимальною потужністю до 140 Вт та 2 порти USB-A з вихідною потужністю до 24 Вт. Також є порти SDC та SDC Lite для підключення аксесуарів DJI Power та швидкого заряджання сумісних акумуляторів дронів.

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Окрім мережі, DJI Power 1000 V2 може живитися від сонячних панелей через адаптерний модуль з MPPT з максимальною вхідною потужністю до 400 Вт та підключенням через MC4→XT60. Фірмові аксесуари також можуть забезпечити зарядку від автомобіля з потужністю до 1000 Вт.

DJI Power 1000 V2 підтримує режим ДБЖ з автоматичним переходом на живлення від акумулятора при зникненні мережі для зменшення перерв у роботі підключених пристроїв.

Ціна DJI Power 1000 V2 в Україні — від 25 990 грн до 39 940 грн.

Відгуки власників

DJI Power 1000 V2 Фото: Mashable

Користувачі DJI Power 1000 V2 зазначають, що станція без проблем може підтримувати роботу приладів потужністю 2000-2600 Вт, як от бойлери, обігрівачі, фени та праски. Ця модель також хвалять за хорошу збірку, швидку зарядку та дуже тиху роботу, при потужності понад 1000 Вт.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Водночас деякі власники DJI Power 1000 V2 попереджають про сильний неприємний запах одразу після розпакування. Також варто враховувати, що додатковий акумулятор може коштувати дорожче за станцію такої ж ємності. Недоліком також є необхідність купувати окремі модулі для під'єднання до сонячних панелей або автомобіля.

Нагадаємо, Bluetti відкрила ранній доступ універсальної портативної зарядної станції Apex 200.

Фокус також повідомляв, що EcoFlow випустила нові зарядні станції TITAN 5000 Plus та TITAN 5000