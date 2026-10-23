Дешевша альтернатива EcoFlow та Anker: яку модель купують в Україні (фото)

Базові параметри зарядної станції Allpowers R600 відповідають таким моделям, як EcoFlow River 2 та Anker Solix C300.

Allpowers R600 пропонує чудове співвідношення ціни та характеристик, однак виробнику довелось піти на деякі компроміси, щоб знизити її вартість. Фокус зібрав ключові параметри зарядної станції та відгуки користувачів.

Характеристики Allpowers R600

Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Allpowers R600 забезпечує номінальну потужність 600 Вт, пікову потужність до 1200 Вт та ємність 299 Вт-год. Акумулятор LiFePO4 розрахований на понад 3500 циклів зарядки. Також є функція ДБЖ для безперебійного живлення.

Зарядна станція оснащена двома розетками AC 230 В, двома портами USB Type-C з максимальною потужністю 100 Вт, двома портами USB Type-A (36 Вт), двома DC-роз'ємами, автомобільною розеткою на 120 Вт і роз'ємом XT60. Приємним бонусом є підтримка бездротової зарядки.

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Allpowers R600 може заряджатися від звичайної розетки потужністю до 400 Вт, від сонячної панелі до 220 Вт та автомобільної розетки до 200 Вт.

Ціна Allpowers R600 в Україні — від 11 999 до 16 999 грн.

Відгуки про Allpowers R600

Allpowers R600 Фото: Скриншот

Користувачі Allpowers R600 відзначають, що зарядна станція відповідає заявлені потужності. Вона може живити ноутбук у звичайному режимі 8–9 годин, а у темному – до 19 годин. Холодильник з інверторним компресором може пропрацювати 6 годин, а при використанні телевізора, ноутбука та зарядці 2 телефонів її вистачає на 4 години.

Судячи з відгуків, Allpowers R600 швидко заряджається, працює відносно тихо та чітко показує кількість циклів зарядки. Зарядна станція також не схильна до нагрівання та не має запаху пластику, характерного для багатьох бюджетних моделей.

Що стосується недоліків, деякі власники Allpowers R600 скаржаться на помилки у роботі станції та навіть вихід з ладу невдовзі після початку експлуатації, тож варто купувати цю модель лише у перевірених магазинах, що гарантують ремонт або повернення коштів. Відгуки також вказують на доволі посередній мобільний застосунок.

Нагадаємо, зарядна станція JI Power 1000 V2 може скласти гідну конкуренцію таким преміальним моделям, як EcoFlow DELTA 3 та Anker SOLIX C1000.

Фокус також повідомляв, що Oukitel P2001 Plus пропонує ємність та потужність, як у EcoFlow DELTA 2 Max, однак коштує значно дешевше.