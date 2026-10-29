Зарядна станція Jackery до 6000 грн: вийшла компактна модель Explorer 100D (фото)

Компанія Jackery представила ультракомпактну зарядну станцію Explorer 100D з відносно високою ємністю та зручним ремінцем.

Jackery Explorer 100D позиціонується як найменша зарядна станція бренду. Характеристики та вартість вже розкриті у пресрелізі на GlobeNewswire.

Нова зарядна станція Jackery використовує акумулятор ємністю 96 Вт·год (30 000 мАг), значно перевершуючи інші пристрою аналогічного розміру. Вихідна потужність становить 158 Вт, що достатньо для таких пристроїв як смартфони, планшети, ноутбуки та портативні камери.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Завдяки двом портам USB-C, кожен з яких має вихідну потужність 140 Вт, а також додатковому порту потужністю 18 Вт для пристроїв з низьким споживанням енергії, пристрій може живити майже весь спектр сучасної портативної цифрової електроніки.

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Jackery Explorer 100D підтримує сучасні протоколи зарядки AVS, PD та PPS. За даними виробника, вона може зарядити iPhone 17, iPhone 17 Pro Max та iPhone 18 Pro приблизно за 20 хвилин, а DJI Pocket 3 всього за 10 хвилин. Ємності має вистачити на три повні зарядки флагманських смартфонів або одну зарядку потужного 14-дюймового MacBook Pro.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Корпус Jackery Explorer 100D вирізняється міцними матеріалами та має вбудовану м’яку ручку та додатковий плечовий ремінь для перенесення. Пристрій має габарити 11,9 x 8,3 x 8,7 см та важить 855 г.

Jackery Explorer 100D розрахована на 8 років експлуатації. Станція має витримати щонайменше 3000 повних циклів заряду-розряду, зберігаючи при цьому понад 80% ємності. Це на 50% довший термін служби, ніж у конкурентів та попередньої моделі Explorer 100 Plus.

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Explorer 100D заряджається через USB PD потужністю 100 Вт, досягаючи 80% заряду всього за 1,6 години та 100% трохи більше ніж за 2 години. Перевагою також є можливість сонячної зарядки потужністю до 100 Вт.

Ціна Jackery Explorer 100D — близько 5 810 грн.

Jackery Explorer 100D Фото: Jackery

Нагадаємо, Allpowers R600 може скласти конкуренцію таким дорожчим моделям, як EcoFlow River 2 та Anker Solix C300.

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