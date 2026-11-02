Зарядна станція на випадок морозів: експерт випробував Bluetti Pioneer Na (фото)

Зарядна станція Bluetti Pioneer Na створена для роботи в умовах мінусових температур. Вона використовує натрій-іонні акумулятори замість літій-іонних, що дає їй деякі переваги.

Bluetti Pioneer Na підходить для живлення невеликої електроніки, холодильників, світлодіодних ламп, а також заряджання телефонів, ноутбуків, планшетів та іншого обладнання. Враженнями від тестування зарядної станції поділився експерт порталу How-To Geek Корі Гюнтер.

Характеристики Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na використовує натрій-іонний акумулятор ємністю 900 Вт·год. Станція пропонує номінальну потужність близько 1500 Вт та може досягати піковою потужності 2250 Вт для запуску деякої техніки.

Дисплей Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

Дана модель має один порт USB-C, чотири порти USB-A, має 4 розетки змінного струму, розетку постійного струму 12 В, циліндричний роз'єм 12 В та бездротову зарядну панель потужністю 15 Вт зверху для смартфона.

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Зарядна станція важить 16 та має зручні ручки для перенесення. Більшість конкурентів потужністю 1500 Вт трохи менші та легші, однак автор огляду вважає це прийнятним компромісом, з огляду на продуктивність в холодну погоду.

Дисплей Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na має чіткий та досить яскравий дисплей, а також може керуватися через застосунок Bluetti на смартфоні. На самій станції є лише три кнопки.

Тестування Bluetti Pioneer Na

Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

За словами Гюнтера, Bluetti Pioneer Na дуже добре впоралась з усіма завданнями під час тестування за різних температур. Наприклад, станція живила холодильник в задній частині причепа протягом 9 годин поїздки при температурі повітря 32°C. У дні, коли на вулиці було -12°C, автор залишав Pioneer Na на вулиці на ніч, після того вона без проблем заряджала ноутбук та інші гаджети.

Щоб перевірити стійкість Bluetti Pioneer Na при екстремальних мінусових температурах, експерт покласти її в морозилку на кілька годин. Вийнявши станцію, він підключив її до розетки та хауважив, що вона все ще може заряджатись, хоча й повільніше. Зрештою, вона прогрілася, і швидкість заряджання повернулася до нормального рівня

Bluetti Pioneer Na Фото: howtogeek.com

Гюнтер також підключив до зарядної станції пральну машину Keurig, коли вона була майже замерзла, і вона працювала відмінно. Оглядач наголосив, що зарядні станції від інших брендів ніколи добре не справлялися тестами в холодну погоду.

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Pioneer Na добре переносить холод, не втрачаючи свою накопичену енергію. Після кількох місяців простою в гаражі вона зберегла 78% заряду. . Bluetti обіцяє споживання енергії в режимі очікування 1,5 Вт, що робить цю модель хорошим варіантом для зберігання енергії в разі надзвичайної ситуації.

Також варто відзначити режим Power Lift для приладів з короткочасним високим споживанням енергії, таких як фени, та можливість зарядки від сонячних панелей.

Ціна Bluetti Pioneer Na в Україні — від 31 649 грн.

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