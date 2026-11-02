Яку зарядну станцію купити у 2026 році: 3 найкращі моделі за результатами тестів (фото)

Портативні зарядні станції здатні забезпечити роботу освітлення та важливих приладів під час тривалих відключень світла. Найкращими сьогодні вважаються моделі від таких брендів, як EcoFlow, Jackery та Bluetti.

Щоб обрати найкращі зарядні станції 2026 року, експерти випробували низку варіантів, зосередившись на максимальній потужності, ємності, часі заряджання та портативності кожної моделі. За результатами тестів портал Popular Mechanics обрав трьох лідерів.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 очолила трійку найкращих зарядних станцій завдяки чудовому поєднанню компактних габаритів та місткості. Вона пропонує номінальну потужність 2600 Вт, пікову потужність 3900 Вт та ємність 2073,6 Вт-год.

В ході тестування до Bluetti Elite 200 V2 одночасно підключили пилку, блендер та обігрівач. У випадку з пилкою станція легко впоралася зі стрибком потужності до 4000 Вт для запуску, що перевищує заявлену початкову потужність у 3900 Вт, а потім рівномірно підтримувала потужність близько 2500 Вт.

Видео дня

Bluetti Elite 200 V2 зарядилась від 0% до 80% за 81 хвилину, а також до 100% за 107 хвилин. Це доволі хороші результати, з огляду на ємність. Зарядна станція також має багато портів, в тому числі чотири розетки змінного струму, чотири USB, автомобільну розетку та вихід постійного струму.

Плюси Bluetti Elite 200 V2:

співвідношення ємності та габаритів;

зручність транспортування;

вражаюча потужність.

Мінуси Bluetti Elite 200 V2:

немає можливості збільшити ємність за допомогою додаткових акумуляторів.

Jackery Explorer 1000 v2

Jackery Explorer 1000 v2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 1000 v2 лідирує за співвідношенням ціни та характеристик. Ця зарядна станція має номінальну вихідну потужність 1500 Вт, пікову потужність 3000 Вт та ємність акумулятора 1070 Вт·год. Для підключення є три стандартні розетки змінного струму на 120 В, два порти USB-C, один порт USB-A та одна розетка постійного струму на 12 вольт.

Заявлена потужність дозволяє Jackery Explorer 1000 v2 запустити електричний гриль або велику мікрохвильова піч. В ході тестів станція також підтримувала роботу холодильника протягом 18 годин і 22 хвилин, перевершивши більшість конкурентів аналогічної ємності. Під постійним навантаженням 475 Вт станція витримала 1 годину і 57 хвилин.

Застосунок Jackery дозволяє перевіряти рівень заряду та приблизний час роботи, а також вмикати або вимикати будь-який з виходів. Від звичайної розетки станція повністю заряджається менш ніж за дві години.

Плюси Jackery Explorer 1000 v2:

відносно легкий корпус;

складана ручка для перенесення;

швидка зарядка.

Мінуси Jackery Explorer 1000 v2:

обмежений контроль над додатками порівняно з іншими брендами.

EcoFlow River 3 Plus

EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

EcoFlow River 3 Plus належить до категорії компактних зарядних станцій, які зазвичай не можуть видавати велику потужність. Ця модель пропонує номінальну потужність 600 Вт, що приблизно вдвічі більше, ніж інші моделі такого ж розміру. Ємність становить лише 286 Вт-год, але її можна розширити до 858 Вт-год.

Зарядна станція має два порти USB-A, один порт USB-C потужністю 100 Вт, 12-вольтовий автомобільний порт і три 120-вольтові розетки змінного струму. Також є функція ДБЖ для захисту чутливої техніки при стрибках напруги в мережі.

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Під час тестування експерти використовували EcoFlow River 3 Plus як резервне джерело живлення для домашнього офісу. Станція легко підтримувала роботу ноутбука, монітора та малопотужного вентилятора протягом усього робочого дня. Базової ємності також вистачило на зарядку смартфона. І інший день River 3 Plus живила живити холодильник протягом 3 годин 45 хвилин.

Плюси EcoFlow River 3 Plus:

надкомпактні габарити;

хороша вихідна потужність, з огляду на розмір;

три розетки змінного струму.

Мінуси EcoFlow River 3 Plus:

невеликий час роботи для потужніших пристроїв;

тільки один порт USB-C.

Нагадаємо, Jackery представила ультракомпактну зарядну станцію Explorer 100D.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Anker SOLIX S5000.