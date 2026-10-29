Потягне будь-яку техніку у будинку: тест нової зарядної станції Anker SOLIX S5000 (фото)

Компанія Anker нещодавно представила зарядну станцію SOLIX S5000. Вона достатньо потужна для побутової техніки та може забезпечувати роботу холодильника понад 3 дні.

Anker SOLIX S5000 позиціонується як альтернативне джерело живлення для цілого будинку на випадок відключень електроенергії. Враженнями від тестування зарядної станції поділився експерт порталу Bob Vila Пол Ранкін.

Ключові характеристики Anker SOLIX S5000

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Anker SOLIX S5000 пропонує ємність 5024 Вт·год, яку можна розширити до 30 кВт·год, номінальну вихідну потужність 4500 Вт та пікову потужність до 8000 Вт. Станція має розетку L14-30R, розетку TT-30R для автофургонів, розетки NEMA 5-20R, порт USB-A та порт USB-C потужністю 100 Вт.

Вхідна потужність Anker SOLIX S5000 сягає 1800 Вт від розетки 120 В та 4500 Вт від розетки 240 В. Також є два сонячні входи потужністю до 1000 Вт та 2000 Вт відповідно. Вхід для генератора підтримує потужність до 4500 Вт. Anker обіцяє зарядку до 100% за 99 хвилин.

Видео дня

Anker SOLIX S5000 здатна виконувати роль джерела безперебійного живлення (ДБЖ), перемикаючись на акумулятор протягом 10 мс після відключення електроенергії. Заявлений рівень шуму під час роботи становить 30 дБ.

Тестування Anker SOLIX S5000

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Спочатку Ранкін вирішив перевірити, як довго Anker SOLIX S5000 може живити холодильник. Одного заряду станції вистачило приблизно на 86 годин роботи холодильника, що підтвердило обіцянки Anker.

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Далі експерт випробував Anker SOLIX S5000 з портативним кондиціонером, лампами, зарядними пристроями та іншими необхідними побутовими приладами, в тому числі підключаючи кілька пристроїв одночасно. Зарядна станція відмінно впоралась з навантаженням, залишаючись доволі тихою навіть під час живлення кондиціонера.

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Щоб перевірити ефективність функції ДБЖ, Ранкін підключив комп'ютер, після чого відключив Anker SOLIX S5000 від мережі. В цей момент ПК продовжував працювати без жодного мерехтіння.

Зарядка Anker SOLIX S5000 за допомогою стандартної розетки на 120 В від 0% до 100% зайняла приблизно 3,5 години. Anker стверджує, що при підключенні до мережі на 240 вольт цей час скоротиться до 99 хвилин, однак автор огляду не перевірив цю заяву на практиці.

Офіційна ціна Anker SOLIX S5000 — 3,599.99 доларів (близько

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