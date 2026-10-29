Потянет любую технику в доме: тест новой зарядной станции Anker SOLIX S5000 (фото)

Компания Anker недавно представила зарядную станцию SOLIX S5000. Она достаточно мощная для бытовой техники и может обеспечивать работу холодильника более 3 дней.

Anker SOLIX S5000 позиционируется как альтернативный источник питания для всего дома на случай отключений электроэнергии. Своими впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала Bob Vila Пол Ранкин.

Основные характеристики Anker SOLIX S5000

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Anker SOLIX S5000 обладает емкостью 5024 Вт·ч, которую можно увеличить до 30 кВт·ч, номинальной выходной мощностью 4500 Вт и пиковой мощностью до 8000 Вт. Станция оснащена розеткой L14-30R, розеткой TT-30R для автофургонов, розетками NEMA 5-20R, портом USB-A и портом USB-C мощностью 100 Вт.

Входная мощность Anker SOLIX S5000 достигает 1800 Вт от розетки 120 В и 4500 Вт от розетки 240 В. Также имеются два солнечных входа мощностью до 1000 Вт и 2000 Вт соответственно. Вход для генератора поддерживает мощность до 4500 Вт. Anker обещает зарядку до 100% за 99 минут.

Видео дня

Anker SOLIX S5000 способна выполнять роль источника бесперебойного питания (ИБП), переключаясь на аккумулятор в течение 10 мс после отключения электроэнергии. Заявленный уровень шума во время работы составляет 30 дБ.

Тестирование Anker SOLIX S5000

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Сначала Ранкин решил проверить, как долго Anker SOLIX S5000 может обеспечивать питание холодильника. Одного заряда станции хватило примерно на 86 часов работы холодильника, что подтвердило обещания Anker.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Далее эксперт протестировал Anker SOLIX S5000 с портативным кондиционером, лампами, зарядными устройствами и другими необходимыми бытовыми приборами, в том числе подключая несколько устройств одновременно. Зарядная станция отлично справилась с нагрузкой, оставаясь довольно тихой даже во время работы кондиционера.

Anker SOLIX S5000 Фото: bobvila.com

Чтобы проверить эффективность функции ИБП, Ранкин подключил компьютер, после чего отключил Anker SOLIX S5000 от сети. В этот момент ПК продолжал работать без какого-либо мерцания.

Зарядка Anker SOLIX S5000 от стандартной розетки на 120 В с 0% до 100% заняла примерно 3,5 часа. Anker утверждает, что при подключении к сети на 240 вольт это время сократится до 99 минут, однако автор обзора не проверил это утверждение на практике.

Официальная цена Anker SOLIX S5000 — 3 599,99 долларов (около

Напомним, что компания Jackery представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D стоимостью до 6000 грн.

Фокус также сообщал, что зарядная станция Allpowers R600 может составить конкуренцию EcoFlow River 2.