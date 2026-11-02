Какую зарядную станцию купить в 2026 году: 3 лучшие модели по результатам тестов (фото)
Портативные зарядные станции способны обеспечить работу освещения и важных устройств во время длительных отключений электричества. Лучшими на сегодняшний день считаются модели таких брендов, как EcoFlow, Jackery и Bluetti.
Чтобы выбрать лучшие зарядные станции 2026 года, эксперты протестировали ряд вариантов, уделив особое внимание максимальной мощности, емкости, времени зарядки и портативности каждой модели. По результатам тестов портал Popular Mechanics выбрал трех лидеров.
Bluetti Elite 200 V2
Bluetti Elite 200 V2 возглавила тройку лучших зарядных станций благодаря отличному сочетанию компактных габаритов и ёмкости. Она обладает номинальной мощностью 2600 Вт, пиковой мощностью 3900 Вт и ёмкостью 2073,6 Вт·ч.
В ходе тестирования к Bluetti Elite 200 V2 одновременно подключили пилу, блендер и обогреватель. В случае с пилой станция легко справилась с пиковым скачком мощности до 4000 Вт при запуске, что превышает заявленную начальную мощность в 3900 Вт, а затем равномерно поддерживала мощность около 2500 Вт.
Bluetti Elite 200 V2 зарядилась с 0% до 80% за 81 минуту, а также до 100% за 107 минут. Это довольно хорошие результаты, учитывая емкость. Зарядная станция также имеет множество портов, в том числе четыре розетки переменного тока, четыре USB-порта, автомобильную розетку и выход постоянного тока.
Преимущества Bluetti Elite 200 V2:
- соотношение емкости и габаритов;
- удобство транспортировки;
- впечатляющая мощность.
Недостатки Bluetti Elite 200 V2:
- нет возможности увеличить емкость с помощью дополнительных аккумуляторов.
Jackery Explorer 1000 v2
Jackery Explorer 1000 v2 лидирует по соотношению цены и характеристик. Эта зарядная станция имеет номинальную выходную мощность 1500 Вт, пиковую мощность 3000 Вт и емкость аккумулятора 1070 Вт·ч. Для подключения предусмотрены три стандартные розетки переменного тока на 120 В, два порта USB-C, один порт USB-A и одна розетка постоянного тока на 12 вольт.
Заявленная мощность позволяет Jackery Explorer 1000 v2 запустить электрический гриль или большую микроволновую печь. В ходе тестов станция также обеспечивала работу холодильника в течение 18 часов и 22 минут, превзойдя большинство конкурентов аналогичной емкости. Под постоянной нагрузкой 475 Вт станция проработала 1 час и 57 минут.
Приложение Jackery позволяет проверять уровень заряда и примерное время работы, а также включать или выключать любой из выходов. От обычной розетки станция полностью заряжается менее чем за два часа.
Преимущества Jackery Explorer 1000 v2:
- относительно легкий корпус;
- складная ручка для переноски;
- быстрая зарядка.
Недостатки Jackery Explorer 1000 v2:
- ограниченный контроль над приложениями по сравнению с другими брендами.
EcoFlow River 3 Plus
EcoFlow River 3 Plus относится к категории компактных зарядных станций, которые обычно не способны обеспечивать высокую мощность. Эта модель имеет номинальную мощность 600 Вт, что примерно в два раза больше, чем у других моделей такого же размера. Емкость составляет всего 286 Вт·ч, но ее можно увеличить до 858 Вт·ч.
Зарядная станция оснащена двумя портами USB-A, одним портом USB-C мощностью 100 Вт, 12-вольтовым автомобильным портом и тремя 120-вольтовыми розетками переменного тока. Также предусмотрена функция ИБП для защиты чувствительной техники при скачках напряжения в сети.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
В ходе тестирования эксперты использовали EcoFlow River 3 Plus в качестве резервного источника питания для домашнего офиса. Станция без проблем обеспечивала работу ноутбука, монитора и маломощного вентилятора в течение всего рабочего дня. Базовой емкости также хватило на зарядку смартфона. А в другой день River 3 Plus питала холодильник в течение 3 часов 45 минут.
Преимущества EcoFlow River 3 Plus:
- сверхкомпактные габариты;
- хорошая выходная мощность, учитывая размер;
- три розетки переменного тока.
Недостатки EcoFlow River 3 Plus:
- небольшой срок службы для более мощных устройств;
- только один порт USB-C.
Напомним, что компания Jackery представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D.
Фокус также сообщал, что эксперт протестировал зарядную станцию Anker SOLIX S5000.