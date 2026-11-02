Какую зарядную станцию купить в 2026 году: 3 лучшие модели по результатам тестов (фото)

Портативные зарядные станции способны обеспечить работу освещения и важных устройств во время длительных отключений электричества. Лучшими на сегодняшний день считаются модели таких брендов, как EcoFlow, Jackery и Bluetti.

Чтобы выбрать лучшие зарядные станции 2026 года, эксперты протестировали ряд вариантов, уделив особое внимание максимальной мощности, емкости, времени зарядки и портативности каждой модели. По результатам тестов портал Popular Mechanics выбрал трех лидеров.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 возглавила тройку лучших зарядных станций благодаря отличному сочетанию компактных габаритов и ёмкости. Она обладает номинальной мощностью 2600 Вт, пиковой мощностью 3900 Вт и ёмкостью 2073,6 Вт·ч.

В ходе тестирования к Bluetti Elite 200 V2 одновременно подключили пилу, блендер и обогреватель. В случае с пилой станция легко справилась с пиковым скачком мощности до 4000 Вт при запуске, что превышает заявленную начальную мощность в 3900 Вт, а затем равномерно поддерживала мощность около 2500 Вт.

Видео дня

Bluetti Elite 200 V2 зарядилась с 0% до 80% за 81 минуту, а также до 100% за 107 минут. Это довольно хорошие результаты, учитывая емкость. Зарядная станция также имеет множество портов, в том числе четыре розетки переменного тока, четыре USB-порта, автомобильную розетку и выход постоянного тока.

Преимущества Bluetti Elite 200 V2:

соотношение емкости и габаритов;

удобство транспортировки;

впечатляющая мощность.

Недостатки Bluetti Elite 200 V2:

нет возможности увеличить емкость с помощью дополнительных аккумуляторов.

Jackery Explorer 1000 v2

Jackery Explorer 1000 v2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 1000 v2 лидирует по соотношению цены и характеристик. Эта зарядная станция имеет номинальную выходную мощность 1500 Вт, пиковую мощность 3000 Вт и емкость аккумулятора 1070 Вт·ч. Для подключения предусмотрены три стандартные розетки переменного тока на 120 В, два порта USB-C, один порт USB-A и одна розетка постоянного тока на 12 вольт.

Заявленная мощность позволяет Jackery Explorer 1000 v2 запустить электрический гриль или большую микроволновую печь. В ходе тестов станция также обеспечивала работу холодильника в течение 18 часов и 22 минут, превзойдя большинство конкурентов аналогичной емкости. Под постоянной нагрузкой 475 Вт станция проработала 1 час и 57 минут.

Приложение Jackery позволяет проверять уровень заряда и примерное время работы, а также включать или выключать любой из выходов. От обычной розетки станция полностью заряжается менее чем за два часа.

Преимущества Jackery Explorer 1000 v2:

относительно легкий корпус;

складная ручка для переноски;

быстрая зарядка.

Недостатки Jackery Explorer 1000 v2:

ограниченный контроль над приложениями по сравнению с другими брендами.

EcoFlow River 3 Plus

EcoFlow River 3 Plus Фото: EcoFlow

EcoFlow River 3 Plus относится к категории компактных зарядных станций, которые обычно не способны обеспечивать высокую мощность. Эта модель имеет номинальную мощность 600 Вт, что примерно в два раза больше, чем у других моделей такого же размера. Емкость составляет всего 286 Вт·ч, но ее можно увеличить до 858 Вт·ч.

Зарядная станция оснащена двумя портами USB-A, одним портом USB-C мощностью 100 Вт, 12-вольтовым автомобильным портом и тремя 120-вольтовыми розетками переменного тока. Также предусмотрена функция ИБП для защиты чувствительной техники при скачках напряжения в сети.

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В ходе тестирования эксперты использовали EcoFlow River 3 Plus в качестве резервного источника питания для домашнего офиса. Станция без проблем обеспечивала работу ноутбука, монитора и маломощного вентилятора в течение всего рабочего дня. Базовой емкости также хватило на зарядку смартфона. А в другой день River 3 Plus питала холодильник в течение 3 часов 45 минут.

Преимущества EcoFlow River 3 Plus:

сверхкомпактные габариты;

хорошая выходная мощность, учитывая размер;

три розетки переменного тока.

Недостатки EcoFlow River 3 Plus:

небольшой срок службы для более мощных устройств;

только один порт USB-C.

Напомним, что компания Jackery представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал зарядную станцию Anker SOLIX S5000.