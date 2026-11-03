Новая зарядная станция до 6000 грн: Anker выпустила компактную модель MagStand (фото)

Зарядная станция Anker MagStand недавно была представлена на выставке IFA 2026. Теперь эта новинка начала появляться в продаже.

Anker MagStand официально поступила в продажу в США и доступна для предзаказа в ЕС. Начало продаж в Украине ожидается в конце ноября или в декабре 2026 года. Характеристики новинки опубликованы на Amazon.

Зарядная станция MagStand может заряжать до трёх устройств одновременно. Для этого она оснащена портом USB-C мощностью 30 Вт, встроенным выдвижным кабелем USB-C на 50 Вт и беспроводной зарядной панелью Qi2 мощностью 25 Вт.

Anker MagStand Фото: Anker

При использовании всех трех вариантов зарядки суммарная выходная мощность Anker MagStand ограничена 55 Вт. Станция также оснащена встроенным вентилятором охлаждения, который помогает охлаждать телефон во время зарядки.

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Anker MagStand Фото: Anker

Anker оснастила MagStand интеллектуальным дисплеем, который отображает выходную мощность и температуру в режиме реального времени, а также предлагает функции просмотра фотографий и отслеживания погоды. Зарядная станция способна распознавать конкретные модели iPhone, оптимизируя питание, а также имеет режим Care Mode для более тихой зарядки ночью.

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Габариты Anker MagStand составляют всего 8,00 × 8,00 × 10,21 см, а вес — около 479 г. Зарядная станция доступна в бежевом и черном цветах.

Рекомендуемая розничная цена Anker MagStand в Европе — 99,99 евро (около 5 100 грн).

Напомним, что компания Jackery представила ультракомпактную зарядную станцию Explorer 100D, которая превзошла конкурентов по емкости.

Фокус также сообщал, что компания EcoFlow выпустила мощные модели TITAN 5000 Plus, TITAN 5000 и TITAN 5000 Classic.