Нова зарядна станція до 6000 грн: Anker випустила компактну модель MagStand (фото)

Зарядна станція Anker MagStand нещодавно була представлена на виставці IFA 2026. Тепер новинка почала з’являтись у продажу.

Anker MagStand офіційно надійшла у продаж в США та доступна для передзамовлення у ЄС. Старт продажів в Україні очікується наприкінці листопада або у грудні 2026 року. Характеристики новинки розкриті на Amazon.

Зарядна станція MagStand може заряджати до трьох пристроїв одночасно. Для цього вона отримала порт USB-C потужністю 30 Вт, вбудований висувний кабель USB-C на 50 Вт та бездротову зарядну панель Qi2 на 25 Вт.

Anker MagStand Фото: Anker

При використанні всіх трьох варіантів заряджання сумарна вихідна потужність Anker MagStand обмежена 55 Вт. Станція також оснащена вбудованим вентилятором охолодження, який допомагає охолоджувати телефон під час заряджання.

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Anker MagStand Фото: Anker

Anker оснастила MagStand розумним дисплеєм, який відображає вихідну потужність і температуру в режимі реального часу, а також пропонує опції відтворення фотографій та відстеження погоди. Зарядна станція здатна розпізнавати конкретні моделі iPhone, оптимізуючи живлення, а також має режим Care Mode для тихішої зарядки вночі.

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Габарити Anker MagStand становлять всього 8,00 × 8,00 × 10,21 см, а вага – близько 479 г. Зарядна станція пропонується у бежевому та чорному кольорах.

Рекомендована роздрібна ціна Anker MagStand у Європі — 99,99 євро (близько 5 100 грн).

Нагадаємо, Jackery представила ультракомпактну зарядну станцію Explorer 100D, що перевершила конкурентів за ємністю.

Фокус також повідомляв, що EcoFlow випустила потужні моделі TITAN 5000 Plus, TITAN 5000 та TITAN 5000 Classic.