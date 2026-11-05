Нові зарядні станції EcoFlow вже близько: розкрито ключові переваги моделей DELTA Gen4 (фото)

Серія EcoFlow DELTA Gen4 включає кілька потужних зарядних станцій нового покоління, представлених у листопаді 2026 року

EcoFlow DELTA 3800 Gen4 надійде в продаж у США наприкінці листопада, а DELTA 3000 Gen4 — на початку грудня 2026 року. В Україні зарядні станції EcoFlow зазвичай офіційно з'являються з затримкою. Ключові оновлення серії DELTA Gen4 виділив портал Popular Science.

Додатковий запас потужності

EcoFlow DELTA Gen4 Фото: EcoFlow

EcoFlow оснастила зарядні станції DELTA Gen4 функцією назвою "Режим аварійного живлення". Вона утримує невеликий резерв для заряджання смартфонів навіть після того, як рівень заряду станції досягає 0%. За даними EcoFlow, цього залишку достатньо, щоб повністю зарядити iPhone 17.

Режим простою та енергоефективність

Зарядні станції витрачають певну кількість під час простою, просто підтримуючи свій інвертор у активному стані. Завдяки споживанню енергії в 3 вати в режимі очікування, зарядна станція EcoFlow DELTA Gen4 здатна працювати близько 52 днів, перш ніж розрядиться, що важливо при екстрених відключеннях світла.

Видео дня

EcoFlow поєднує низьке енергоспоживання з режимом під назвою Fridge Runtime Boost і стверджує, що DELTA 3000 Gen4 забезпечує до 58 годин роботи холодильника, тоді як DELTA 3800 Gen4 витримує понад 70 годин.

Менший корпус без втрати потужності

EcoFlow DELTA Gen4 Фото: EcoFlow

Обидві моделі DELTA Gen4 підтримують номінальну потужність 3600 Вт та пікову потужність 7200 Вт, що достатньо для одночасної роботи обігрівача потужністю 1500 Вт та холодильника. При цьому DELTA 3000 Gen4 важить всього 26 кг, а DELTA 3800 Gen4 — 30 кг. Для порівняння, оригінальна зарядна станція DELTA Pro важила близько 45 кг, пропонуючи аналогічну потужність 3600 Вт.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Сонячна зарядка та розширення ємності

EcoFlow 3800 Gen4 підтримує сонячні панелі потужністю до 2 000 Вт через два входи та має порт для підключення до двох додаткових акумуляторів, включаючи DELTA Pro 3 Smart Extra Battery, що забезпечує загальну ємність близько 12 кВт·год. DELTA 3000 Gen4 має один сонячний вхід потужністю 1 000 ват, проте в її технічних характеристиках не згадується можливість розширення.

Офіційна ціна EcoFlow DELTA 3000 Gen4 — 1299 доларів (близько 59 000 грн).

Офіційна ціна EcoFlow DELTA 3800 Gen4 — 1699 доларів (близько 77 170 грн).

Нагадаємо, Anker F3800 Plus стала найкращою зарядної станцією великої потужності за версією порталу Popular Mechanics.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Bluetti Pioneer Na, створену для роботи при мінусових температурах.