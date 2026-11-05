Раскрытие древней тайны: замок с корабля, затонувшего в XVI веке, открыли спустя 400 лет

После многочисленных попыток учёные наконец-то разгадали четырёхбуквенный код древнего замка с корабля "Энн Фрэнсис", затонувшего в 1583 году.

Древний навесной замок был найден на месте кораблекрушения в Уэльсе. Сегодня, спустя более 400 лет, его наконец удалось открыть, сообщил Кардиффский университет.

Известно, что латунный кодовый замок был частью сокровищ, хранившихся на корабле "Энн Фрэнсис", потерпевшем крушение во время шторма у побережья Уэльса 28 декабря 1583 года.

Спустя более четырёх десятилетий исследователи наконец разгадали четырёхбуквенный код для взлома замка. Это было слово — ANCE. Код был найден с помощью технологии компьютерной томографии

"Сканирование позволило исследователям определить правильную комбинацию букв и успешно разблокировать исторический артефакт", — говорится в сообщении.

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Как сообщают BBC и The Telegraph, Питер Хьюз с помощью металлоискателя обнаружил шлюз на пляже в Порт-Толботе. Затем шлюз был приобретен Национальной ассоциацией военнослужащих и Кардиффским университетом.

"Это случилось случайно — в выходной день. Я гулял по пляжу с металлоискателем в выходной день и наткнулся на монету. Это было началом путешествия, которое длилось 21 год. Я пытался разблокировать его около 20 лет, я пытался поворачивать циферблаты, находить правильные комбинации, но мне это не удалось", — вспоминал Питер Хьюз.

Корабль "Энн Фрэнсис" возвращался в Испанию, когда вечером 28 декабря 1583 года сильный шторм сбил его с курса, а затем корабль потерпел крушение на пляже Маргам, недалеко от Порт-Толбота. По данным историков, ценный груз корабля оставался погребённым в песке сотни лет, прежде чем его нашли.

По данным Кардиффского университета, замок защищал небольшой сундук с сокровищами, найденный рядом с испанскими серебряными монетами и двумя грузиками для монет, которые были извлечены с места затопления.

Замок с затонувшего корабля открыли спустя 400 лет Фото: Скриншот

Доктор Дэвид Уильямс, научный сотрудник Инженерной школы Кардиффского университета, рассказал, что микро-КТ-сканирование позволило им заглянуть внутрь замка, не повредив его.

Создав детальное 3D-изображение внутреннего механизма, я смог увидеть, как выемки совпадают с буквами, и определить точную комбинацию. "Обычно мы используем эту технологию для изучения костей и других биологических структур, поэтому исследование 400-летнего замка, безусловно, было для нас чем-то новым", — признался он.

По его словам, подбор комбинаций "стал невероятно приятным открытием".

"Не каждый день удается разгадать 400-летнюю тайну!" — добавил Уильямс.

В настоящее время замок и другие артефакты с корабля сегодня выставлены в Национальном музее набережной в Суонси, в Уэльсе. Выставка "Приливы сокровищ" продлится до сентября 2027 года.

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