Возле замка, где снимали сериал "Аббатство Даунтон", нашли тысячелетний золотой кулон в форме руки

Мужчина с металлоискателем нашел тысячелетний кулон в форме руки недалеко от места съемок сериала "Аббатство Даунтон" в небольшой британской деревне Ашмансворт.

58-летний Ник Берри пользовался своим металлоискателем на сельскохозяйственных угодьях в деревне Ашмансворт, расположенной примерно в 113 километрах к западу от Лондона, когда наткнулся на находку, сообщает Fox News.

Сельскохозяйственные угодья расположены недалеко от замка Хайклер — загородного дома, построенного в 1679 году и использовавшегося в качестве места съёмок нескольких телесериалов и фильмов, в том числе "Аббатство Даунтон".

Мужчина рассказал, что кулон был в отличном состоянии.

Рядом с местом съемок сериала "Аббатство Даунтон" нашли загадочный золотой кулон Фото: Скриншот

"Нас было трое, кто искал, а я был посередине. Я получил очень хороший сигнал. Я копнул, заглянул и сразу увидел блеск золота", — сказал он.

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Он рассказал, что испытал "действительно странное ощущение" и "эмоции", когда поднял кулон с земли и стряхнул с него грязь.

Ник, который занимается поиском сокровищ уже более трёх десятилетий, сказал, что "никогда не видел ничего подобного".

Кулон имеет форму руки, а на его поверхности есть несколько небольших углублений, напоминающих "Руку Бога", которая издавна была популярным мотивом в христианском и еврейском искусстве.

"Рука часто символически ассоциируется с христианством и изображена как „Рука Бога“ на нескольких серебряных монетах позднего саксонского периода или эпохи викингов, а также в более поздних церковных произведениях искусства", — рассказал агентству Джулиан Эван-Харт, редактор журнала "Охота за сокровищами".

Происхождение кулона неизвестно, но Эван-Харт полагает, что он принадлежал кому-то, занимавшему высокое положение. Поскольку других артефактов в этом районе найдено не было, считается, что его могли случайно потерять.

В свою очередь, Ник и владелец земли могут получить выплату в размере шестизначной суммы, если кулон будет продан музею или другому учреждению.

"Я понятия не имею, сколько он стоит. В нём 1,6 г золота, и он очень высокой пробы. Это можно определить по цвету. Я больше никогда ничего подобного не найду", — сказал мужчина, назвав кулон "находкой всей жизни".

Напомним, что в Австралии мужчина нашел огромный золотой самородок и был "немного взволнован" этой "очень редкой" находкой. По словам его коллег-золотоискателей, самородок стоит около 134 тысяч долларов США.

Кроме того, на строительной площадке в Дендермонде (Бельгия) строители случайно обнаружили тысячи золотых монет и десятки золотых слитков.