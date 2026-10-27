Мужчина нашел в пустыне золотой самородок весом 1,2 кг: сколько он стоит

В Австралии мужчина нашел огромный золотой самородок и был "немного взволнован" этой "очень редкой" находкой. По словам его коллег-золотоискателей, самородок стоит около 134 тысяч долларов США.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел гигантский самородок недалеко от Тибубурры — города в австралийской каменистой пустыне Стерт, примерно в 16 часах езды от Сиднея, — пожелавший остаться анонимным, пишет Daily Star.

Золотоискатель вспомнил момент, когда едва не упустил находку, изменившую его жизнь. Мужчина назвал самородок, который он откопал, "Картошкой Тибубура".

"Я просто увидел эту ярко-жёлтую точку в центре отверстия", — рассказал он.

Находка весит 1,2 кг и содержит 940 г чистого золота. На момент находки её стоимость оценивалась в 137 тысяч долларов США. Но цена на золото упала с момента находки в середине октября, поэтому сейчас она стоит 112 тысяч долларов США.

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Грег Спенглер, владелец магазина товаров для золотоискателей в этом районе, рассказал, как золотоискатель отреагировал на "очень редкую" находку.

Грег Спенглер Фото: Скриншот

"Я думаю, он был очень взволнован. Он написал мне в Facebook с поля, где нашел золото. Но вы бы тоже были так же взволнованы, если бы нашли кусок такого размера. Неплохо для камня, похожего на картофелину", — рассказал он телеканалу ABC.

Поиск золота — популярное занятие местных жителей в Брокен-Хилле, отдалённом регионе Нового Южного Уэльса, где и был найден этот кусок. Кстати, Австралия является одним из крупнейших производителей золота в мире: в частности, страна добывает 300 тонн в год.

Напомним, что в Италии воры ограбили королевский дворец прямо у всех на глазах, несмотря на вооружённую охрану, похитив 26 антикварных часов на сумму 150 тысяч евро, а вот коллекция старинных табакерок их не заинтересовала.

Кроме того, на строительной площадке в Дендермонде(Бельгия) строители случайно обнаружили тысячи золотых монет и десятки золотых слитков.