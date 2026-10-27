Чоловік знайшов у пустелі золотий самородок вагою 1,2 кг: яка його вартість

В Австралії чоловік знайшов величезний золотий самородок і був "трохи схвильований" від цієї "дуже рідкісної" знахідки. За словами його колег-шукачів золота, самородок коштує близько 134 тисячі доларів США.

Чоловік, який побажав залишитися анонімним, знайшов гігантський самородок поблизу Тібубурри, міста в австралійській кам'янистій пустелі Стерт, приблизно за 16 годин їзди від Сіднея, побажав залишитися анонімним, пише Daily Star.

Старатель згадав момент, коли ледве не пропустивши знахідку, яка змінила його життя. Чоловік назвав самородок, який він відкопав "Картоплею Тібубурра".

"Я просто побачив цю яскраво-жовту крапку в центрі отвору", — розповів він.

Його знахідка важить 1,2 кг і містить 940 г чистого золота. На момент знахідки її вартість оцінювалася в 137 тисяч доларів США. Але ціна на золото впала з моменту знахідки в середині жовтня, тому зараз вона коштує 112 тисяч доларів США.

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Грег Спенглер, власник магазину приладдя для золотошукачів у тому районі, пояснив, як золотошукач відреагував на "дуже рідкісну" знахідку.

Грег Спенглер Фото: Скриншот

"Я думаю, він був дуже схвильований. Він написав мені у Facebook з поля, де знайшов золото. Але ви б так само були схвильовані, якби знайшли шматок такого розміру. Непогано для каменю, схожого на картоплину", — розповів він телеканалу ABC.

Пошук золота — популярне заняття місцевих жителів в Брокен-Гілл, віддаленому регіоні Нового Південного Уельсу, де було знайдено цей шматок. До слова, Австралія є одним з найбільших виробників золота у світі, зокрема, країна видобуває 300 тонн щорічно.

Нагадаємо, що в Італії злодії обчистили королівський палац просто під носом в озброєної охорони, викравши 26 антикварних годинників на €150 тисяч, а от колекція старовинних табакерок їх не зацікавила.

Також на будівельному майданчику у Дендермонде, що у Бельгії, будівельники випадково знайшли тисячі золотих монет та десятки золотих злитків.