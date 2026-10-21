Золото, емаль і 300-річні скарби: в Італії обікрали королівський палац під носом охорони

В Італії злодії обчистили королівський палац просто під носом в озброєної охорони, викравши 26 антикварних годинників на €150 тисяч, а от колекція старовинних табакерок їх не зацікавила.

В Італії сталося зухвале пограбування королівської резиденції Венарія-Реале поблизу Турина — у ніч проти 19 жовтня невідомі викрали 26 антикварних годинників XVIII століття загальною вартістю близько 150 тисяч євро. Злочинці змогли винести історичну колекцію із захищеної вітрини, попри те, що сигналізація та озброєна охорона палацу працювали справно. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Викрадені предмети зберігалися в одній із зал королівської резиденції — залі прийомів герцога Савойського. Йдеться про кишенькові годинники XVIII століття, виготовлені у Франції та Англії. Вони мають не лише матеріальну, а й історичну цінність, оскільки є частиною колекції Консорціуму королівських резиденцій Савойського дому.

Видео дня

За даними ANSA, годинники перебували у спеціальній захисній вітрині. Однак зловмисники розбили скло та забрали всі 26 експонатів. Як саме їм вдалося проникнути до приміщення й залишити територію палацу, наразі встановлюють правоохоронці.

Колекція потрапила до резиденції у 2012 році. Її передали в дар спадкоємці італійського колекціонера антикваріату Джорджо Аккорнеро. Разом із годинниками вони подарували палацу 24 старовинні табакерки, які під час пограбування злодії не забрали.

Викрадені годинники були застраховані, а їхню загальну вартість оцінюють приблизно у 150 тисяч євро. Наразі публічної інформації про затримання підозрюваних або повернення колекції немає. Розслідування триває.

Як злочинцям вдалося обійти охорону

Одна з головних обставин справи полягає в тому, що пограбування сталося попри справну роботу систем безпеки. За інформацією, яку Консорціум королівських резиденцій Савойського дому передав журналістам, на момент крадіжки сигналізація була справною, її регулярно перевіряли та обслуговували. Також працювала озброєна охорона, яку забезпечує компанія Allsystems.

Попри це, зловмисники змогли розбити захисну вітрину та забрати годинники. Після виявлення крадіжки до розслідування залучили карабінерів, які мають встановити обставини злочину та знайти викрадені цінності. Також до розслідування залучене Командування із захисту культурної спадщини.

Слідчим належить встановити, як саме злочинці потрапили до приміщення, скільки часу тривала крадіжка та яким шляхом вони залишили палац. Також правоохоронці мають встановити причетних до злочину та розшукати викрадені експонати.

На момент публікації повідомлень про пограбування офіційно підтверджених даних про затримання підозрюваних не було.

Що відомо про королівський палац Венарія Реале

Венарія Реале — величний бароковий палац в регіоні П'ємонт на півночі Італії, неподалік Турина, який свого часу слугував заміською резиденцією Савойської династії. Комплекс задумували як місце для придворного відпочинку та королівського полювання, але згодом він перетворився на одну з наймасштабніших резиденцій європейського бароко. Сьогодні це пам’ятка світової спадщини ЮНЕСКО, відома монументальною архітектурою, розкішними інтер’єрами та великими садами.

Усередині палацу розташовані історичні зали з декоративними елементами, позолотою, ліпниною та фресками XVII–XVIII століть. Серед найвідоміших частин комплексу — Велика галерея, спроєктована архітектором Філіппо Юварро.

Викрадені годинники були частиною музейної колекції, яку демонстрували відвідувачам. Тому пограбування стосується не лише матеріальної вартості предметів, а й збереження історичних артефактів.

Розслідування триває. Консорціум королівських резиденцій Савойського дому заявив про співпрацю з правоохоронцями для з'ясування обставин крадіжки.

Нагадаємо, у Франції знайшли дві картини Огюста Ренуара, викрадені з музею під час зухвалого пограбування. За словами прокурора Марселя Ніколя Бессона, полотна "Портрет мадам Колонна Романо" та "Молода жінка біля колодязя" виявили під час обшуку будинку в місті Клермон-л'Еро на півдні країни.

Також Фокус повідомляв про те, як у Франції сталася нахабна крадіжка кельтських коштовностей. Золоте намисто-торк із скарбу Вікса, віком 2500 років, було викрадено з музею серед білого дня.