Зайшли й просто забрали з музею: у Франції викрали унікальний тисячолітній кельтський скарб

Золоте намисто-торк із скарбу Вікса, віком 2500 років, було викрадено з музею серед білого дня. Раніше музей уже двічі намагалися пограбувати, після чого керівництво витратило 150 тисяч євро на систему безпеки.

Греко-скіфське золоте намисто з гробниці Вікс у Бургундії, Франція, було викрадено з музею Musée du Pays Châtillonnais у Шатійон-сюр-Сен. Кольє-торк, якому 2500 років, викрали двоє злодіїв, які перед цим купили квитки та зайшли до музею як звичайні відвідувачі, повідомляє Le Parisien.

Кельтський золотий торк було викрадено о 10:30 ранку. Грабіжники просто розбили вітрину, забрали скарб і втекли через головний вхід.

Викрадений торк — найцінніший експонат похоронної колекції, відомої як Скарби Вікс. Найбільший експонат — величезну бронзову посудину для змішування води та вина, вагою понад 200 кілограмів, — грабіжники не чіпали.

Відео дня

Грабіжники не чіпали величезну бронзову чашу зі скарбу

Викрадений торк було виявлено під час археологічних розкопок у 1953 році біля підніжжя гори Лассоа, у гробниці жінки, відомої як принцеса Вікса. Гробниця була наповнена коштовностями, зокрема кольє з 24-каратного золота, яке й винесли грабіжники.

За останні вісім місяців музей двічі стикався з невдалими спробами пограбування. У результаті він посилив заходи безпеки, витративши близько 150 000 євро.

Детектив Артур Брандт, який займається пошуками викрадених творів мистецтва, вже повідомив, що підозрюваного у крадіжці торка затримали, але сам скарб поки що не знайдено. Він побоюється, що коштовність вже могли переплавити.

Кельтський скарб винесли з музею серед білого дня

Це вже третє гучне пограбування музеїв у Франції. Так, 5 липня стало відомо, що в Ельзасі злодії викрали 20 ювелірних прикрас із музею Рене Лаліка. Їхню вартість оцінюють у 4 мільйони євро. У зв’язку з крадіжкою зі зломом "заклад буде закрито найближчими днями для планування спокійного та безпечного відновлення роботи".

Джерело повідомило, що кілька осіб у капюшонах виламали двері та розбили шість вітрин із ювелірними виробами. Сигналізація спрацювала, але охоронна фірма вирішила, що це була помилкова тривога. Тож поліцію викликала прибиральниця, яка прийшла на роботу вранці й виявила розбиті вітрини.

Також досі тривають пошуки королівських коштовностей, викрадених із Лувра. Підозрюваних затримано, але вони стверджують, що їх найняв таємничий посередник.

Нагадаємо, зловмисники викрали вісім ювелірних прикрас — тіари, брошку, намиста, сережки — що належали французьким королевам та імператрицям. Ця здобич, інкрустована понад 8700 дорогоцінними каменями, оцінюється в рекордні 88 мільйонів євро, не враховуючи її неоціненну історичну цінність. На суді підозрюваний визнав, що втратив корону імператриці Євгенії випадково. Її знайшли біля Лувра. Решта коштовностей зникла.