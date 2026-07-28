Зашли и просто забрали из музея: в Франции украли уникальное тысячелетнее кельтское сокровище

Золотое ожерелье-торк из клада Викс возрастом 2500 лет было украдено из музея средь бела дня. Ранее музей уже дважды пытались ограбить, после чего дирекция потратила 150 тысяч евро на систему безопасности.

Греко-скифское золотое ожерелье из гробницы Викс в Бургундии, Франция, было украдено из музея Musée du Pays Châtillonnais в Шатийон-сюр-Сен. Колье-торк, которому 2500 лет, украли двое воров, которые перед этим купили билеты и зашли в музей, как обычные посетители, сообщает Le Parisien.

Кельтский золотой торк был украден в 10:30 утра. Грабители просто разбили витрину, забрали сокровище и скрылись через главный вход.

Украденный торк – самый ценный экспонат погребальной коллекции, известной как Сокровища Викс. Самый большой экспонат - огромный бронзовый сосуд для смешивания воды и вина, весом более 200 килограммов, грабители не тронули.

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Огромную бронзовую чашу из клада грабители не тронули

Украденный торк был обнаружен в ходе археологических раскопок в 1953 году у подножия горы Лассоа, в гробнице женщины, известной как принцесса Викса. Гробница была наполнена драгоценными предметами, включая колье из 24-каратного золота, которое и вынесли грабители.

За последние восемь месяцев музей дважды сталкивался с неудачными попытками ограбления. В результате он усилил меры безопасности, потратив около 150 000 евро.

Детектив Артур Брандт, который занимается поисками украденных предметов искусства, уже сообщил, что подозреваемого в краже торка задержали, но само сокровище пока не найдено. Он опасается, что драгоценность уже могли расплавить.

Кельтское сокровище вынесли из музея средь белого дня

Это уже третье громкое ограбление музеев во Франции. Так, 5 июля стало известно, что в Эльзасе воры украли 20 ювелирных украшений из музея Рене Лалика. Их стоимость оценивают в 4 миллиона евро. В связи с кражей со взломом, "заведение будет закрыто в ближайшие дни для планирования спокойного и безопасного возобновления работы".

Источник рассказал, что несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Сигнализация сработала, но охранная фирма решила, что это была ложная тревога. Так что полицию вызвала уборщица, которая пришла на работу утром и обнаружила разбитые витрины.

Также до сих пор ищут королевские драгоценности, украденные из Лувра. Подозреваемые задержаны, но они утверждают, что их нанял таинственный посредник.

Напомним, злоумышленники похитили восемь ювелирных украшений — тиары, брошь, ожерелья, серьги — принадлежавшие французским королевам и императрицам. Эта добыча, инкрустированная более чем 8700 драгоценными камнями, оценивается в рекордные 88 миллионов евро, не считая ее неоценимой исторической ценности. На суде подозреваемый признал, что потерял корону императрицы Евгении случайно. Ее нашли у Лувра. Остальные драгоценности исчезли.