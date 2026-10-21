Золото, эмаль и 300-летние сокровища: в Италии ограбили королевский дворец у охраны под носом

В Италии воры ограбили королевский дворец прямо у всех на глазах, несмотря на вооружённую охрану, похитив 26 антикварных часов на сумму 150 тысяч евро, а вот коллекция старинных табакерок их не заинтересовала.

В Италии произошло дерзкое ограбление королевской резиденции Венария-Реале недалеко от Турина — в ночь на 19 октября неизвестные похитили 26 антикварных часов XVIII века общей стоимостью около 150 тысяч евро. Преступники смогли вынести историческую коллекцию из защищенной витрины, несмотря на то, что сигнализация и вооруженная охрана дворца работали исправно. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Похищенные предметы хранились в одном из залов королевской резиденции — зале приемов герцога Савойского. Речь идет о карманных часах XVIII века, изготовленных во Франции и Англии. Они имеют не только материальную, но и историческую ценность, поскольку являются частью коллекции Консорциума королевских резиденций Савойского дома.

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По данным ANSA, часы находились в специальной защитной витрине. Однако злоумышленники разбили стекло и похитили все 26 экспонатов. Как именно им удалось проникнуть в помещение и покинуть территорию дворца, в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Коллекция поступила в резиденцию в 2012 году. Её подарили наследники итальянского коллекционера антиквариата Джорджо Аккорнеро. Вместе с часами они подарили дворцу 24 старинные табакерки, которые во время ограбления воры не забрали.

Похищенные часы были застрахованы, а их общая стоимость оценивается примерно в 150 тысяч евро. На данный момент нет никакой публичной информации о задержании подозреваемых или возвращении коллекции. Расследование продолжается.

Как преступникам удалось обойти охрану

Одно из главных обстоятельств дела заключается в том, что ограбление произошло, несмотря на исправную работу систем безопасности. Согласно информации, которую Консорциум королевских резиденций Савойского дома передал журналистам, на момент кражи сигнализация была исправна, её регулярно проверяли и обслуживали. Также работала вооружённая охрана, которую обеспечивает компания Allsystems.

Несмотря на это, злоумышленники смогли разбить защитную витрину и похитить часы. После обнаружения кражи к расследованию привлекли карабинеров, которые должны установить обстоятельства преступления и найти похищенные ценности. Кроме того, к расследованию привлечено Командование по защите культурного наследия.

Следователям предстоит установить, как именно преступники проникли в здание, сколько времени длилась кража и каким путем они покинули дворец. Кроме того, правоохранители должны установить лиц, причастных к преступлению, и разыскать похищенные экспонаты.

На момент публикации сообщений об ограблении официально подтвержденных данных о задержании подозреваемых не было.

Что известно о королевском дворце Венария-Реале

Венария Реале — величественный дворец в стиле барокко в регионе Пьемонт на севере Италии, недалеко от Турина, который в свое время служил загородной резиденцией Савойской династии. Комплекс задумывался как место для придворного отдыха и королевской охоты, но со временем он превратился в одну из самых масштабных резиденций европейского барокко. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный монументальной архитектурой, роскошными интерьерами и обширными садами.

Внутри дворца расположены исторические залы с декоративными элементами, позолотой, лепниной и фресками XVII–XVIII веков. Среди самых известных частей комплекса — Большая галерея, спроектированная архитектором Филиппо Юварро.

Похищенные часы входили в состав музейной коллекции, которая демонстрировалась посетителям. Поэтому это ограбление касается не только материальной стоимости предметов, но и сохранности исторических артефактов.

Расследование продолжается. Консорциум королевских резиденций Савойского дома заявил о сотрудничестве с правоохранительными органами в целях выяснения обстоятельств кражи.

Напомним, во Франции были найдены две картины Огюста Ренуара, похищенные из музея в ходе дерзкого ограбления. По словам прокурора Марселя Николя Бессона, полотна "Портрет мадам Колонна Романо" и "Молодая женщина у колодца" были обнаружены во время обыска дома в городе Клермон-л'Эро на юге страны.

Кроме того, "Фокус" сообщал о том, как во Франции произошла дерзкая кража кельтских драгоценностей. Золотое ожерелье-торк из сокровищницы Викса, возраст которого составляет 2500 лет, было похищено из музея средь бела дня.