Мелочь выдала преступников: во Франции задержали группу воров, похитивших несколько шедевров Ренуара (фото)

В понедельник, 12 октября, французская прокуратура раскрыла подробности дерзкого ограбления музея, из которого группа воров похитила две картины Огюста Ренуара. Речь идет о полотнах "Портрет мадам Колонна Романо" и "Молодая женщина у колодца".

Прокурор Марселя Николя Бессон сообщил, что картины были обнаружены в прошлый четверг во время обыска дома в городе Клермон-л'Эро на юге страны. Об этом пишет издание Le Monde.

По словам представителя правоохранительных органов, группа грабителей состояла из шести человек, среди которых была женщина. В среду, 7 октября, полицейские задержали подозреваемых, а после обыска и допроса удалось найти похищенные полотна.

"Картины были спрятаны за сплошной стеной из шлакоблоков. Их было совершенно не видно. Именно благодаря допросам следователи смогли заставить получателя похищенного имущества признаться, что он действительно завладел картинами", — сказал г-н Бессон.

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Полиция обнаружила похищенный шедевр Ренуара "Портрет мадам Колонни Романо" (1910) Фото: wiki

На данный момент обе картины находились "в относительно хорошем состоянии", хотя "на обеих работах были заметны следы повреждений". Так, рама картины "Молодой женщины у колодца" была немного повреждена, а полотно "Портрета мадам Колонны Романо" было разорвано в месте, где на портрете изображено платье.

Г-н Бессон добавил, что обе картины "потребуют реставрационных работ". Пока не сообщается, когда полотна вернутся в экспозицию, ведь они принадлежат музею д'Орсе с 1995 года и находятся во временной экспозиции музея, где произошла кража.

Найденная картина Огюста Ренуара "Девушка у колодца" (1886) Фото: wiki

СМИ добавляют, что следователям удалось выйти на 29-летнего подозреваемого благодаря ДНК-тесту. Ведь во время ограбления преступники планировали похитить четыре картины Ренуара, однако два из них — "Портрет мадам Стефан Пишон" (1895) и "Коко Лизант" (1905) — они оставили на месте, убегая с места происшествия.

Французские СМИ сообщают, что в последнее время во Франции произошла серия громких ограблений музеев с драгоценностями, в частности, громкий случай в Лувре в этом году. По мнению журналистов, эта серия ограблений выявила "недостаточную безопасность в некоторых случаях и породила вопрос, считают ли преступные группировки музеи легкой мишенью".

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции произошла дерзкая кража кельтских драгоценностей. Золотое ожерелье-торк из сокровищницы Викса, возраст которого составляет 2500 лет, было похищено из музея средь бела дня.

Впоследствии стало известно, что во Франции была похищена самая большая и самая дорогая книга в мире с обложкой Дали. По данным французских властей, из частного музея в Иссуаре, расположенного в центральной Франции, была похищена книга, представляющая "исключительную" ценность.