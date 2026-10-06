Из музея во Франции украли самую большую и дорогую книгу в мире с обложкой Дали

"Книга Откровения" (L'Apocalypse), которую иллюстрировали Жан Кокто и Сальвадор Дали, была украдена из Центра современного искусства в Иссуаре в ночь с воскресенья на понедельник.

По данным французских властей, из частного музея в Иссуаре, в центральной Франции, была украдена книга, представляющая "исключительную" ценность. Это единственный экземпляр, который называли самой дорогой книгой в мире, пишет BFMTV.

Книгу украли из музея

Эта книга, изданная Жозефом Форе и имеющая обложку из бронзы и драгоценных камней, разработанную Сальвадором Дали, исчезла бесследно.

Книга, вдохновленная текстом святого Иоанна и весящая в общей сложности 210 кг, была создана Жозефом Форе в период с 1958 по 1961 год. Она иллюстрирована на огромных пергаментах четырнадцатью величайшими художниками и писателями XX века, включая Жана Кокто, Бернара Бюффе и Жана Жионо. Кроме "самой дорогой", ее еще называли "самой тяжелой" и "самой большой" книгой в мире.

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После того как "Апокалипсиса" показали на на 150 выставках по всему миру в период с 1961 по 1972 год, она на некоторое время исчезла из поля зрения, хранилась в Швейцарии, а затем была продана японцам. Ее хотели продавать по частям, но в 2003 году ее приобрел Кристиан Карутцос, генеральный директор компании по реставрации произведений искусства в Иссуаре.

Сохраняя в тайне цену покупки книги, он заверил агентство AFP, что на момент ее создания книга "была оценена в два миллиона франков (304 898 евро), что на тот момент делало ее самой дорогой книгой в мире".

Он планировал выставлять обложку и несколько пергаментов в своем центре современного искусства в Иссуаре до осени и недавно дал несколько интервью на эту тему в местной прессе.

Мэр заявил, что поговорил с владельцем, который был "очень расстроен и объяснил, что было украдено французское культурное наследие". Бертран Барро не смог сказать, это была кража со взломом и как вообще воры вынесли такой большой экспонат.

Напомним, это далеко не первое скандальное ограбление музеев во Франции. Так, в прошлом году был ограблен Лувр. Воры вынесли королевские драгоценности.

А в этом году было украдено уникальное золотое кельтское ожерелье, которое вынесли из французского музея, разбив витрину.