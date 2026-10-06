З музею у Франції викрали найбільшу та найдорожчу книгу у світі з обкладинкою Далі

"Книга Одкровення" (L'Apocalypse), яку ілюстрували Жан Кокто та Сальвадор Далі, була викрадена з Центру сучасного мистецтва в Іссуарі в ніч з неділі на понеділок.

За даними французьких властей, із приватного музею в Іссуарі, що у центральній Франції, було викрадено книгу, яка має "виняткову" цінність. Це єдиний примірник, який називали найдорожчою книгою у світі, пише BFMTV.

Книгу викрали з музею

Ця книга, видана Жозефом Форе, з обкладинкою з бронзи та дорогоцінних каменів, створеною Сальвадором Далі, зникла безслідно.

Книга, натхненна текстом святого Іоанна, загальною вагою 210 кг, була створена Жозефом Форе у період з 1958 по 1961 рік. Вона ілюстрована на величезних пергаментах чотирнадцятьма найвидатнішими художниками та письменниками XX століття, серед яких Жан Кокто, Бернар Бюффе та Жан Жионо. Окрім "найдорожчої", її ще називали "найважчою" та "найбільшою" книгою у світі.

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Після того як "Апокаліпсис" було представлено на 150 виставках по всьому світу в період з 1961 по 1972 рік, вона на деякий час зникла з поля зору, зберігалася у Швейцарії, а потім була продана японцям. Її хотіли продати по частинах, але у 2003 році її придбав Крістіан Карутцос, генеральний директор компанії з реставрації творів мистецтва в Іссуарі.

Не розкриваючи ціну, за яку було придбано книгу, він запевнив агентство AFP, що на момент її створення книга "була оцінена у два мільйони франків (304 898 євро), що на той час робило її найдорожчою книгою у світі".

Він планував виставляти обкладинку та кілька пергаментів у своєму центрі сучасного мистецтва в Іссуарі до осені й нещодавно дав кілька інтерв’ю на цю тему місцевій пресі.

Мер заявив, що поговорив із власником, який був "дуже засмучений і пояснив, що було викрадено французьку культурну спадщину". Бертран Барро не зміг сказати, чи це була крадіжка зі зломом і як взагалі злодії винесли такий великий експонат.

Нагадаємо, це далеко не перше скандальне пограбування музеїв у Франції. Так, минулого року було пограбовано Лувр. Злодії винесли королівські коштовності.

А цього року було викрадено унікальне золоте кельтське намисто, яке винесли з французького музею, розбивши вітрину.