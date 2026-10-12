Видала дрібниця: у Франції затримали групу злодіїв, які викрали кілька шедеврів Ренуара (фото)

У понеділок, 12 жовтня, французька прокуратура розкрила деталі нахабного пограбування музею, звідки група злодіїв поцупила дві картина Огюста Ренуара. Мова йде про полотна «Портрет мадам Колонна Романо» та "Молода жінка біля колодязя».

Прокурор Марселя Ніколя Бессон повідомив, що картини були знайдені минулого четверга під час обшуку будинку в місті Клермон-л'Еро на півдні країни. Про це пише видання Le Monde.

За словами представника правоохоронців, група грабіжників складалася з шести осіб, серед яких була жінка. В середу, 7 жовтня, поліцейські затримали підозрюваних, а після обшуку та допиту вдалося знайти викрадені полотна.

"Картини були сховані за суцільною стіною з шлакоблоків. Вони були абсолютно непомітні. Саме завдяки допитам слідчі змогли змусити отримувача викраденого майна зізнатися, що він дійсно заволодів картинами", — сказав пан Бессон.

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Поліція знайшла викрадений шедевр Ренуара "Портрет мадам Колонни Романо" (1910) Фото: wiki

Наразі обидві картини були "у відносно доброму стані", хоча "обидві роботи мали ознаки пошкоджень". Так, рама картини "Молодої жінки біля колодязя" була трохи пошкоджена, а полотно "Портрета мадам Колонни Романо" було розірвано на місці сукні на портрет.

Пан Бессон додав, що обидві картини "потребуватимуть реставраційних робіт". Наразі не повідомляється, коли полотна повернуться до експозиції, адже вони належать музею д'Орсе з 1995 року та перебувають в тимчасовій експозиції музею, де сталася крадіжка.

Знайдена картина Огюста Ренуара "Дівчина біля колодязя" (1886) Фото: wiki

ЗМІ додають, що слідчим вдалося вийти на 29-річного підозрюваного завдяки ДНК-тесту. Адже під час пограбування злочинці планували викрасти чотири полотна Ренуара, однак два з них — "Портрет мадам Стефан Пішон" (1895) та "Коко Лізант" (1905) — вони лишили на місці, тікаючи з місця події.

Французькі медіа пишуть, що за останній час у Франції сталася низка гучних пограбувань музеїв з коштовностями, зокрема гучний випадок у Луврі цього року. На думку медійників, ця серія пограбувань висвітлила "недостатню безпеку в деяких випадках і породила питання, чи вважають злочинні угруповання їх легкою мішенню".

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції сталася нахабна крадіжка кельтських коштовностей. Золоте намисто-торк із скарбу Вікса, віком 2500 років, було викрадено з музею серед білого дня.

Згодом стало відомо, що в Франції викрали найбільшу та найдорожчу книгу у світі з обкладинкою Далі. За французької влади, з приватного музею в Іссуарі, що у центральній Франції, було викрадено книгу, яка має "виняткову" цінність.