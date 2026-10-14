Пів відра монет та десятки злитків: робітники знайшли на будівельному майданчику старовинне золото

На будівельному майданчику у Дендермонде, що у Бельгії, будівельники випадково знайшли тисячі золотих монет та десятки золотих злитків.

Вісім робітників тепер можуть стати багатими і ніколи більше не працювати, адже знайшли скарб, який оцінюється в мільйони євро, пише Geekweek

Чоловіки знайшли близько 40 золотих злитків та 4000 золотих монет у фундаменті колишньої пивоварні.

Начальник поліції округу Дендермонде Патрік Фейс, повідомив, щоараз знахідка коштує приблизно 9 мільйонів євро.

"Я думав, що це монети в один євро. Ми їх викопали, а потім побачили там маленький золотий злиток. Виявилося, що його трохи більше, ніж ми думали", — розповів один із будівельників.

Також на деяких золотих злитках були штампи 1960-х років, тоді як на монетах були зображення різних монархів та різних дат. Після знахідки робітники зв'язалися з власником майна, який повідомив про знахідку поліцію.

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Прокуратура Східної Фландрії повідомила, що золото зберігалося в "безпечному та надійному місці" на час розслідування.

Але кілька людей вже висловили свої права на власність.

"Ми вже отримали від кількох громадян різні документи, щоб заявити про право власності на золото", – сказав Фейс CNN.

Нагадаємо, що дев'ятирічний хлопчик зробив надзвичайне відкриття під час простого відвідування Черського замку у Польщі. Прямо під ногами уважного хлопчика лежав історичний скарб, що мав величезне значення для археологів.

Також у Шотландії знайшли затонуле судно зі скарбами короля. Корабель "Благословення Бернтісленда" вважався назавжди втраченим після того, як затонув майже 400 років тому. Але сучасні технології, можливо, дозволили точно визначити місце його затоплення.