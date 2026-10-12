Прийшов на екскурсію: дев'ятирічний хлопчик знайшов у замку скарб, якому 400 років (фото)

Дев'ятирічний хлопчик зробив надзвичайне відкриття під час простого відвідування Черського замку у Польщі.

Прямо під ногами уважного хлопчика лежав історичний скарб, що мав величезне значення для археологів, пише GeekWeek.

Повідомляється, що під час відвідування Черського замку дев'ятирічний хлопчик знайшов скарб часів прусського князя Георга Вільгельма. А саме срібну прусську монету, яку було викарбувано в 1624 році на монетному дворі. У той час вона використовувалася для повсякденних операцій, і хоча її номінальна вартість була невеликою, сьогодні монета є надзвичайно цінною реліквією.

У Черському замку знайшли монету, викарбувану в 1624 році Фото: Скриншот

Археологи наголошують, що навіть такі невеликі знахідки допомагають їм доповнити картину життя в Польщі XVII століття. Кожна знайдена монета, часто вагою менше 1 грама, наближає експертів до більш повного розуміння грошового обігу того часу.

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Натомість у Мазовецькому воєводському консерваторії пам’яток відзначили, що іноді не потрібно докладати багато зусиль, щоб відкрити таємницю історії. Уважному та спостережливому хлопчику подякували за позитивний настрій.

"Історія іноді чекає прямо під ногами, готова здивувати будь-кого, хто уважно придивиться", — йдеться у дописі на Facebook.

Нагадаємо, що, повернувшись до звільненого Дамаска через 15 років еміграції, сирієць розбив замуровану стіну власного будинку та виявив повністю уцілілу секретну бібліотеку, яку переховував від режимних зачисток Асада.

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