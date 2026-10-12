Пришел на экскурсию: девятилетний мальчик нашел в замке клад, которому 400 лет (фото)

Девятилетний мальчик сделал удивительное открытие во время обычного посещения Черского замка в Польше.

Прямо под ногами внимательного мальчика лежало историческое сокровище, имевшее огромное значение для археологов, пишет GeekWeek.

Сообщается, что во время посещения Черского замка девятилетний мальчик нашел клад времен прусского князя Георга Вильгельма. А именно — серебряную прусскую монету " ", отчеканенную в 1624 году на монетном дворе. В то время она использовалась для повседневных расчетов, и хотя её номинальная стоимость была невелика, сегодня монета является чрезвычайно ценной реликвией.

В Черском замке нашли монету, отчеканенную в 1624 году Фото: Скриншот

Археологи отмечают, что даже такие небольшие находки помогают им дополнить картину жизни в Польше XVII века. Каждая найденная монета, вес которой зачастую не превышает 1 грамма, приближает экспертов к более полному пониманию денежного обращения того времени.

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В свою очередь, в Мазовецкой воеводской консерватории отметили, что иногда не нужно прилагать больших усилий, чтобы раскрыть тайну истории. Внимательному и наблюдательному мальчику поблагодарили за позитивный настрой.

"История иногда ждёт прямо под ногами, готовая удивить любого, кто внимательно присмотрится", — говорится в посте на Facebook.

Напомним, что, вернувшись в освобожденный Дамаск после 15 лет эмиграции, сириец сломал замурованную стену собственного дома и обнаружил полностью уцелевшую секретную библиотеку, которую он прятал от режимных зачисток Асада.

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