Пол ведра монет и десятки слитков: рабочие нашли на строительной площадке старинное золото

На строительной площадке в Дендермонде (Бельгия) строители случайно обнаружили тысячи золотых монет и десятки золотых слитков.

Восемь рабочих теперь могут разбогатеть и больше никогда не работать, ведь они нашли клад, стоимость которого оценивается в миллионы евро, пишет Geekweek

Мужчины обнаружили около 40 золотых слитков и 4000 золотых монет в фундаменте бывшей пивоварни.

Начальник полиции округа Дендермонде Патрик Фейс сообщил, что в настоящее время стоимость находки составляет примерно 9 миллионов евро.

"Я думал, что это монеты номиналом в один евро. Мы их откопали, а потом увидели там маленький золотой слиток. Оказалось, что он немного больше, чем мы думали", — рассказал один из строителей.

Кроме того, на некоторых золотых слитках были штампы 1960-х годов, тогда как на монетах были изображения различных монархов и разные даты. После находки рабочие связались с владельцем имущества, который сообщил о находке в полицию.

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Прокуратура Восточной Фландрии сообщила, что золото хранилось в "безопасном и надёжном месте" на время расследования.

Однако несколько человек уже заявили о своих правах собственности.

"Мы уже получили от нескольких граждан различные документы для оформления права собственности на золото", — сказал Фейс CNN.

Напомним, что девятилетний мальчик сделал сенсационное открытие во время обычного посещения Черского замка в Польше. Прямо у ног внимательного мальчика лежало историческое сокровище, имевшее огромное значение для археологов.

Кроме того, в Шотландии обнаружили затонувшее судно с сокровищами короля. Корабль "Благословение Бернтисленда" считался навсегда утраченным после того, как затонул почти 400 лет назад. Но современные технологии, возможно, позволили точно определить место его затопления.