Біля замку, де знімали "Абатство Даунтон", знайшли тисячолітній золотий кулон у формі руки

Чоловік з металошукачем знайшов тисячолітній кулон у формі руки поблизу місця зйомок серіалу "Абатство Даунтон" у невеликому британському селі Ашмансворт.

58-річний Нік Беррі використовував свій металошукач на сільськогосподарських угіддях у селі Ашмансворт приблизно за 113 кілометрів на захід від Лондона, коли натрапив на знахідку, повідомляє Fox News.

Сільськогосподарські угіддя розташовані поблизу замку Хайклер, заміського будинку, який був вперше збудований у 1679 році та використовувався як місце зйомок кількох телесеріалів та фільмів, зокрема "Абатство Даунтон".

Чоловік розповів, що кулон був у чудовому стані.

Біля місця зйомок "Абатства Даунтон" знайшли загадковий золотий кулон Фото: Скриншот

"Нас було троє, хто шукав, а я був посередині. Я отримав дуже хороший сигнал. Я копнув, зазирнув і одразу побачив блиск золота", — сказав він.

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Він розповів, що мав "дійсно дивне відчуття" та відчув "емоції", коли підняв кулон із землі та струсив бруд.

Нік, який займається пошуками скарбів вже понад три десятиліття, сказав, що "ніколи не бачив нічого подібного".

Кулон має форму руки, а на поверхні є кілька невеликих заглиблень, що нагадують "Руку Бога", яка здавна була популярним мотивом у християнському та єврейському мистецтві.

"Рука часто символічно асоціюється з християнством і зображена як "Рука Бога" на кількох срібних монетах пізнього саксонського періоду або вікінгів та пізніших церковних творах мистецтва", — розповів агентству Джуліан Еван-Харт, редактор журналу "Полювання за скарбами".

Походження кулона невідоме, але Еван-Харт вважає, що він належав комусь високого статусу. Оскільки інших артефактів у цьому районі не було знайдено, вважається, що його могли випадково загубити.

Натомість Нік і власник землі можуть отримати виплату у розмірі шестизначної суми, якщо кулон буде продано музею чи іншій установі.

"Я не маю уявлення, скільки він коштує. Він важить 1,6 г золота і має дуже високу пробу. Це можна визначити за кольором. Я більше ніколи нічого подібного не знайду", — сказав чоловік, назвавши кулон "знахідкою всього життя".

Нагадаємо, що в Австралії чоловік знайшов величезний золотий самородок і був "трохи схвильований" від цієї "дуже рідкісної" знахідки. За словами його колег-шукачів золота, самородок коштує близько 134 тисячі доларів США.

Також на будівельному майданчику у Дендермонде, що у Бельгії, будівельники випадково знайшли тисячі золотих монет та десятки золотих злитків.