Потерянное пиво пролежало в Альпах почти 50 лет: его нашел бегун (фото)

В Италии обнаружили бочку с пивом, которая десятилетиями пролежала во льдах Южного Тироля.

Её нашёл 42-летний горный бегун Даниэль Оберлехнер, который давно искал эту бочку, ведь знал, почему она оказалась в горах, пишет издание Bild.

К тому же во время полёта вертолёта над южно-тирольской частью Циллертальских Альп бочка с пивом выпала из транспортной сетки и исчезла в горах. Даниэль Оберлехнер знал эту историю от владельца горной хижины и неоднократно искал пропавшее пиво во время своих походов. Этим летом ему улыбнулась удача: сильная гроза и таяние ледников обнажили бочку на высоте около 3000 метров ниже хижины Шварценштейна.

В Альпах обнаружили бочку пива 1978 года, пролежавшую в льду почти 50 лет Фото: Соцсети

42-летний бегун перевез 40-килограммовую находку через ледники с помощью тачки. В конце концов он спустился по канатной дороге в долину.

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Как рассказал сам мужчина, операция была "изнурительной".

Оказавшись в долине, он разрешил своему руководителю и дистрибьютору напитков Лукасу Харпфу первым попробовать пиво, чтобы выяснить, не испортилось ли оно.

"Мастер пива" сделал хороший глоток. И сказал, что пиво было безупречным. Вкус, янтарный цвет и даже газировка по-прежнему оставались идеальными", — рассказал мужчина.

Эксперт оценил вкус напитка из бочки 1978 года Фото: Соцсети

И это почти после 50 лет пребывания во льду. Год выпуска — 1978 — по-прежнему был выгравирован на бочке. Хотя точная дата изготовления остаётся неизвестной.

После этой истории Оберлехнера называют героем в интернете и в его родном городе.

В свою очередь, эксперты по пиву предполагают, что пиво никогда полностью не замерзало, и именно поэтому оно так хорошо сохранилось до наших дней. Для сравнения: разливное пиво обычно хранится от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако это пиво десятилетиями хранилось во льду и, по-видимому, после этого всё ещё имело вкус пива.

Напомним, что в тюрьме Чибинонг недалеко от Джакарты в Индонезии обнаружили отдельный комплекс "вилл" для заключённых с кондиционерами, большими телевизорами, холодильниками с виски и пивом, спортзалами, парковками для роскошных автомобилей, бассейнами и даже гольф-симулятором.

Кроме того, известная пивоварня в американском штате Висконсин, прославившаяся своими антитрамповскими постами в социальных сетях, лишилась лицензии. Ранее она обещала "провести акцию с бесплатным пивом" в случае смерти президента.