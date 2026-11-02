Загублене пиво пролежало в Альпах майже 50 років: його знайшов бігун (фото)

В Італії знайшли бочку з пивом, яка десятиліттями пролежала в льодовиках на Південному Тіролі.

Її знайшов 42-річний гірський бігун Даніель Оберлехнер, який давно шукав ту бочку, адже знав, чому вона опинилася в горах, пише видання Bild.

До того під час польоту гелікоптера над південно-тірольською частиною циллертальських Альп бочка з пивом випала з транспортної сітки та зникла в горах. Даніель Оберлехнер знав цю історію від власника гірської хатини та неодноразово шукав зникле пиво під час своїх походів. Цього літа йому усміхнулася вдача.Сильна гроза та танення льодовиків засвітили бочку на висоті близько 3000 метрів нижче хатини Шварценштейна.

В Альпах знайшли бочку пива 1978 року після майже 50 років у льоду Фото: Соцмережi

42-річний бігун перевіз 40-кілограмову знахідку через льодовики за допомогою тачки. Інарешті спустився канатною дорогою в долину.

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Як розповів сам чоловік, операція була "виснажливою".

Опинившись в долині, він дозволив своєму керівнику та дистриб'ютору напоїв Лукасу Харпфу, скуштувати пиво першим, аби з'ясувати, чи не зіпсувалося воно.

"Майстер пива" зробив добрячий ковток. І сказав, що пиво було бездоганним. Смак, бурштиновий колір і навіть карбонізація були все ще ідеальними", — розповів чоловік.

Експерт оцінив смак напою з бочки 1978 року Фото: Соцмережi

І це майже після 50 років перебування у льоду. Його рік виробництва — 1978 все ще був вигравіруваний на бочці. Хоча точна дата виготовлення залишається невідомою.

Після цієї історії Оберлехнера називають героєм у мережі та його рідному місті.

Натомість пивні експерти підозрюють, що пиво ніколи повністю не замерзало, і саме тому воно так добре зберіглося до цього часу. Для порівняння: розливне пиво зазвичай зберігається від кількох тижнів до кількох місяців. Однак це пиво десятиліттями зберігалося в льоду й, очевидно, після цього все ще мало смак пива.

Нагадаємо, що у в’язниці Cibinong біля Джакарти, що в Індонезії, знайшли окремий комплекс "вілл" для ув’язнених з кондиціонерами, великими телевізорами, холодильниками з віскі та пивом, спортзалами, паркуваннями люксових авто, басейнами та навіть гольф-симулятором.

Також відома пивоварня в американському штаті Вісконсин, яка прославилася своїми антитрампівськими дописами у соціальних мережах, втратила ліцензію. Раніше вона обіцяла "провести акцію з безплатним пивом" у разі смерті президента.