Басейн, спортзал і гольф: у тюрмі випадково викрили елітний комплекс (відео)

У в’язниці Cibinong біля Джакарти, що в Індонезії, знайшли окремий комплекс "вілл" для ув’язнених з кондиціонерами, великими телевізорами, холодильниками з віскі та пивом, спортзалами, паркуваннями люксових авто, басейнами та навіть гольф-симулятором.

В’язні нібито платили орендну плату за проживання. Після розслідування офіційних осіб відсторонили, а будівлі знесли екскаватором, пише Channel News Asia.

Офіс індонезійського омбудсмена повідомив, що минулого тижня під час перевірки було виявлено розкішні квартири, де проживають ув'язнені, на території чоловічої в'язниці Cibinong у Богорі, що на південь від столиці.

Елітні вілли у в'язниці

Офіцери провели рейд у в'язниці та обшукали кілька "вілл", перш ніж підвезти екскаватором 10 квартир та знести їх дотла.

Повідомляється, що ув'язнені нібито платили орендну плату за житло, в якому були дивани, великі ліжка, телевізори, холодильники і навіть обідні столи.

Видео дня

На фотографіях, опублікованих офісом омбудсмена після неоголошеного візиту, видно пляшки з пивом, віскі та іншими алкогольними напоями.

Незамкнені ворота з'єднували двір навколо блоків з бамбуковим лісом, що дозволяло в'язням входити та виходити за бажанням.

За словами представника омбудсмена Сьяфріди Рачмаваті Расахан, на території була "зона паркування для розкішних автомобілів", а також басейн і тренажерний зал. Також для мешканців будували симулятор гольфу.

Повідомляється, що у в'язниці утримується понад 1800 ув'язнених, які відбувають терміни за різноманітні злочини.

"Гроші на будівництво споруд "не були отримані з державного бюджету і на це немає дозволу", – заявив журналістам генеральний інспектор міністерства в’язниць Руді Сетіаван.

Міністерство у справах в'язниць заявило, що наступного тижня повідомить парламенту про результати попереднього розслідування.

Генеральний інспектор повідомив, що наразі було допитано 52 ув'язнених. Начальника в'язниці та чотирьох інших високопосадовців відсторонено від посад.

Влада не розголошує, які ув'язнені проживали в цьому розкішному помешканні, а також не повідомляє, що з ними буде далі.

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