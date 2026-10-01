Бассейн, тренажерный зал и гольф: в тюрьме случайно обнаружили элитный комплекс (видео)

В тюрьме Чибинонг недалеко от Джакарты в Индонезии обнаружили отдельный комплекс "вилл" для заключённых с кондиционерами, большими телевизорами, холодильниками с виски и пивом, спортзалами, парковками для роскошных автомобилей, бассейнами и даже гольф-симулятором.

Заключённые якобы платили арендную плату за проживание. По итогам расследования должностные лица были отстранены от должностей, а здания снесли экскаватором, пишет Channel News Asia.

Офис индонезийского омбудсмена сообщил, что на прошлой неделе в ходе проверки на территории мужской тюрьмы Cibinong в Богоре, расположенной к югу от столицы, были обнаружены роскошные квартиры, в которых проживают заключенные.

Элитные виллы в тюрьме

Офицеры провели рейд в тюрьме и обыскали несколько "вилл", после чего с помощью экскаватора подъехали к 10 квартирам и снесли их до основания.

Сообщается, что заключённые якобы платили арендную плату за жильё, в котором стояли диваны, большие кровати, телевизоры, холодильники и даже обеденные столы.

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На фотографиях, опубликованных офисом омбудсмена после неожиданного визита, видны бутылки с пивом, виски и другими алкогольными напитками.

Незапертые ворота соединяли двор вокруг блоков с бамбуковым лесом, что позволяло заключённым входить и выходить по своему желанию.

По словам представителя омбудсмена Сьяфриды Рачмавати Расахан, на территории находилась "зона парковки для роскошных автомобилей", а также бассейн и тренажерный зал. Кроме того, для жильцов строился гольф-симулятор.

Сообщается, что в тюрьме содержатся более 1800 заключённых, отбывающих наказание за различные преступления.

"Деньги на строительство сооружений не были выделены из государственного бюджета, и на это нет разрешения", — заявил журналистам генеральный инспектор министерства тюрем Руди Сетиаван.

Министерство по делам тюрем заявило, что на следующей неделе доложит парламенту о результатах предварительного расследования.

Генеральный инспектор сообщил, что на данный момент допрошено 52 заключенных. Начальник тюрьмы и четверо других высокопоставленных должностных лиц отстранены от должностей.

Власти не разглашают, какие заключенные проживали в этом роскошном помещении, а также не сообщают, что с ними будет дальше.

Напомним, что на Сицилии боссы мафии пытались возродить "Коза ностра".

Кроме того, главарь якудзы был пойман полицией на краже карточек с покемонами.