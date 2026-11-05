Розгадка давньої таємниці: замок із корабля, що затонув у XVI столітті, відкрили через 400 років

Після багатьох спроб вчені нарешті розкрили чотирилітерний код стародавнього замка з корабля "Енн Френсіс", який затонув у 1583 році.

Стародавній навісний замок був знайдений на місці корабельної аварії в Уельсію. Сьогодні нарешті його було розблоковано після понад 400 років, повідомив Кардіффський університет.

Відомо, що латунний кодовий замок був частиною скарбу, який зберігався на кораблі "Енн Френсіс", що зазнав аварії під час шторму біля узбережжя Уельсу 28 грудня 1583 року.

Понад чотири десятиліття потому дослідники нарешті розгадали чотирилітерний код для злому замка. Це було слово — ANCE. Код підібрали за допомогою технології комп'ютерної томографії

"Сканування дозволило дослідникам визначити правильну комбінацію літер та успішно розблокувати історичний артефакт", — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляють BBC та The Telegraph, Пітер Хьюз з металошукачем знайшов шлюз на пляжі в Порт-Толботі. Потім шлюз був придбаний Національною асоціацією кімнатських військовослужбовців та Кардіффським університетом.

"Це сталося випадково — у вихідний день. Я гуляв пляжем з металошукачем у вихідний день і натрапив на монету. Це був початок подорожі, яка тривала 21 рік. Я намагався розблокувати його близько 20 років, я намагався рухати циферблати, знаходити правильні комбінації, але мені це не вдалося", — згадував Пітер Хьюз.

Корабель "Енн Френсіс" повертався до Іспанії, коли ввечері 28 грудня 1583 року сильний шторм збив її з курсу, а потім корабель потрапив аварію на пляжі Маргам, поблизу Порт-Толбота. За інформацією істориків, цінний вантаж корабля залишався похованим у піску сотні років, перш ніж його знайшли.

За даними Кардіффського університету, замок захищав невелику скриню зі скарбами, знайдену поруч із іспанськими срібними монетами та двома грузиками для монет, що були витягнуті з місця затоплення.

Замок із затонулого корабля відкрили через 400 років Фото: Скриншот

Доктор Девід Вільямс, науковий співробітник Інженерної школи Кардіффського університету розповів, що мікро-КТ-сканування дозволило їм зазирнути всередину замка, не пошкоджуючи його.

Створивши детальне 3D-зображення внутрішнього механізму, я зміг побачити, як виїмки збігаються з літерами, та визначити точну комбінацію. Зазвичай ми використовуємо цю технологію для вивчення кісток та інших біологічних структур, тому дослідження 400-річного замка, безумовно, було для нас чимось новим", — зізнався він.

За його словами, підбір комбінаці "було неймовірно приємним відкриттям".

"Не кожного дня випадає розгадка 400-річної таємниці!" — додав Вільямс.

Наразі замок та інші артефакти з корабля сьогодні виставлені в Національному музеї набережної в Свонсі, в Уельсі.Виставка "Припливи скарбів" триватиме до вересня 2027 року.

Нагадаємо, що чоловік з металошукачем знайшов тисячолітній кулон у формі руки поблизу місця зйомок серіалу "Абатство Даунтон" у невеликому британському селі Ашмансворт.

Також в Італії знайшли бочку з пивом, яка десятиліттями пролежала в льодовиках на Південному Тіролі.