Вместо мяса ешьте фасоль: из-за роста цен россиянам посоветовали "обогатить рацион"

В России из-за резкого подорожания курицы рекомендуют пересмотреть рацион и заменить часть мяса более доступными продуктами. В качестве основы бюджетного меню предлагают использовать крупы, картофель, сезонные овощи, бобовые и яйца.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление экономиста Финансового университета при правительстве РФ Ольги Климовой, с которым она выступила перед РИАМО. По её словам, россиянам придётся восполнять потребность в белке с помощью более доступных продуктов.

Климова отметила, что фасоль, горох и чечевица помогут "разнообразить рацион и частично заменить мясо". В то же время она не советует полностью отказываться от продуктов животного происхождения без учета потребностей организма. Вместо этого, по её мнению, можно уменьшать порции, следить за скидками или выбирать более дешёвые части туши.

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Как изменились оптовые цены в РФ

За 10 месяцев 2026 года оптовая цена на тушку цыплёнка-бройлера выросла на 37 % по сравнению с прошлым годом, до 250 рублей за килограмм. Куриное филе подорожало на 42 %, до 458 рублей. Бедро подорожало на 38% и стоит 190 рублей, окорочок — на 31%, до 205 рублей, а голень — на 22%, до 200 рублей. Подешевело только крылышко: на 10%, до 148 рублей.

Что показывает статистика розничных цен

По данным Росстата, в сентябре охлажденная и замороженная курица подорожала в магазинах в среднем на 15,8 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 267,8 рубля за килограмм. Куриное бедро подорожало на 12,3%, до 310,5 рубля.

Росли розничные цены и на другие виды мяса. По данным Климовой, за год индейка подорожала на 11%, говядина — на 6,9%, крольчатина — на 2,6%, утка — на 1,4%, а свинина — на 0,6%.

Мы уже сообщали, что для украинцев в ближайшее время также подорожают молочные продукты, мясо, яйца, переработанные и импортные товары. И причина — не только мировые цены, но и подорожавшие удобрения, топливо, логистика и российские удары по украинской инфраструктуре.

Напомним, ранее "Фокус" писал об инфляции в ЕС, которая ускорилась до максимального уровня почти за 3 года.