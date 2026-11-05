Замість м'яса їжте квасолю: через зростання цін росіянам порадили "збагачувати раціон"

У Росії через різке подорожчання курятини радять переглянути раціон і замінити частину м'яса доступнішими продуктами. Основою бюджетного меню пропонують зробити крупи, картоплю, сезонні овочі, бобові та яйця.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву економістки Фінансового університету при уряді РФ Ольги Климової, яку вона зробила РІАМО. За її словами, росіянам доведеться компенсувати потребу в білку більш доступними продуктами.

Климова зазначила, що квасоля, горох і сочевиця допоможуть "урізноманітнити харчування й частково замінити м'ясо". Водночас вона не радить повністю відмовлятися від тваринних продуктів без урахування потреб організму. Натомість, на її думку, можна зменшувати порції, стежити за знижками або обирати дешевші частини туші.

Як змінилися гуртові ціни у РФ

За 10 місяців 2026 року гуртова ціна на тушку курчати-бройлера зросла на 37% порівняно з минулим роком, до 250 рублів за кілограм. Курячі філе подорожчало на 42%, до 458 рублів. Стегно додало 38% і коштує 190 рублів, стегенець — 31%, до 205 рублів, а гомілка — 22%, до 200 рублів. Знизилась у ціні лише крильце: на 10%, до 148 рублів.

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Що показує статистика роздрібних цін

За підрахунками Росстату, охолоджена й заморожена курка у вересні подорожчала в магазинах у середньому на 15,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року, до 267,8 рубля за кілограм. Стегенець подорожчав на 12,3%, до 310,5 рубля.

Зросли роздрібні ціни й на інші види м'яса. За даними Климової, за рік індичка подорожчала на 11%, яловичина — на 6,9%, кролятина — на 2,6%, качка — на 1,4%, а свинина — на 0,6%.

Ми вже повідомляли, що для українців теж невдовзі здорожчають молочні продукти, м’ясо, яйця, перероблені та імпортні товари. І причина — не лише світові ціни, а й дорожчі добрива, пальне, логістика та російські удари по українській інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфляцію в ЄС, яка прискорилася до максимуму майже за 3 роки.