Молочные продукты, мясо, яйца, переработанные и импортные товары в ближайшее время подорожают для украинцев больше всего. Причина заключается не только в мировых ценах, но и в удорожании удобрений, топлива, логистики, а также в российских ударах по украинской инфраструктуре. Эксперты проанализировали, как вырастет стоимость нашей продовольственной корзины в ближайшие месяцы.

Украинские потребители могут ощутить последствия роста цен на мировых продовольственных рынках уже в конце года и в дальнейшем. Наибольшему давлению подвергнется группа молочных товаров. Ассоциация производителей молока уже предупредила, что к концу 2026 года такие свежие продукты, как молоко, кефир, сметана и йогурты, могут подорожать на 20–25 %.

Это не означает, что на столько же подорожает вся молочная категория. Например, для творога, сливочного масла и других продуктов ожидается более умеренный рост цен — около 5–10 %.

Готовим кошельки: что и почему может подорожать в ближайшее время

Из-за стремительного роста себестоимости давление на цены уже ощущается не только на мировом рынке, но и в украинском производстве.

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Удобрения, топливо, электроэнергия, корма, упаковка, транспортировка и нехватка рабочей силы влияют на конечную цену товаров для населения гораздо быстрее, чем колебания мировых котировок на зерно.

Высокая стоимость кормов, энергии, переработки и логистики активно приводит к росту цен на молочные продукты. По тем же причинам — из-за дорогих кормов, энергоносителей и внутренних затрат производителей — дорожают мясо и яйца. Стоимость переработанных продуктов растёт из-за удорожания сырья, упаковки, транспортировки и рабочей силы. На стоимость импортных товаров традиционно влияют курс гривны, пошлины и международная логистика.

Ситуацию существенно осложняет война. Российские удары по портовой, энергетической и зерновой инфраструктуре увеличивают расходы бизнеса на хранение, перевозку и страхование грузов. В то же время часть зерна из-за ограничений на экспорт вынуждена оставаться в Украине. С одной стороны, это может временно сдерживать цены на отдельные виды внутреннего сырья. Однако, с другой стороны, фермеры рискуют не успеть вовремя продать урожай и подготовиться к следующему посевному сезону, что никоим образом не снимает общее финансовое давление на переработку, животноводство и готовую продукцию.

Тенденцию роста цен наглядно иллюстрируют официальные данные. По информации Госстата , в сентябре 2026 года цены украинских производителей сахара выросли на 11,3 % по сравнению с августом, напитков — на 2,4 %, фармацевтической продукции — на 2,1%, резиновых и пластмассовых изделий — на 2%, а хлеба, хлебобулочных изделий и муки — на 1,7%.

Изменения цен производителей Фото: Госстат

"Из перечисленных позиций четыре будут оказывать прямое влияние на инфляцию и перекладываться на конечного потребителя", — комментирует ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Показательно, что цены производителей хлеба и муки выросли, несмотря на текущее подешевение зерна на внутреннем рынке. Это еще раз подтверждает основное правило: на конечную стоимость продукта на полке влияет не только само сырье, но и энергоносители, сложная логистика, упаковка и операционные расходы предприятий.

Поэтому становится совершенно понятно: даже если мировые цены на зерно останутся относительно стабильными, для украинского потребителя это всё равно не гарантирует стабильности всей корзины продуктов.

Что происходит с ценами на продукты в мире

По данным Reuters, в сентябре 2026 года индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составил 136,0 пункта, что на 1,5 % больше, чем в августе, и это самый высокий уровень с ноября 2022 года. ФАО

Цены на зерновые в сентябре выросли на 17,2 % в годовом исчислении, а на растительные масла — на 18,3 %. ФАО

Это ещё не повторение шока 2022 года, когда индекс ФАО достигал около 160 пунктов. Однако рост цен на энергоносители и удобрения, перебои в судоходстве и погодные риски могут оказывать давление на цены и в 2027 году.

Особенно серьезна ситуация с удобрениями. Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива под угрозой оказалась значительная часть мировых поставок карбамида. По оценкам ФАО и Reuters, до кризиса через этот маршрут проходило около трети мировой морской торговли этим удобрением. ФАО

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Всемирный банк прогнозирует, что цены на карбамид в 2026 году могут вырасти почти на 60 % в годовом исчислении. По базовому сценарию в 2027 году они могут снизиться примерно на 25% — но только при условии возобновления судоходства и удешевления природного газа.

Выиграет ли Украина от подорожания зерна

Теоретически рост мировых цен должен привести к увеличению экспортных доходов Украины, однако на практике этот эффект сдерживается проблемами с портами, логистикой и хранением.

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило прогноз экспорта зерновых на 2026/2027 маркетинговый год до 38–40 млн тонн с прежних 43 млн тонн из-за эскалации российских атак на порты и ограничений на отгрузку через Одесский порт.

Альтернативные маршруты (железная дорога, автотранспорт и дунайские порты) обходятся дороже. По оценке отраслевого издания AgroPortal, дополнительные расходы могут достигать 50–70 евро за тонну продукции.

Еще одна проблема связана с хранением. Министерство агрополитики оценивает потенциальный дефицит мощностей для хранения зерна примерно в 11 млн тонн.

По оценке Oxford Economics, на которую ссылается Bloomberg , удары по портам Одессы могут обойтись украинской экономике в 1,8 % ВВП в 2026 году и 2,1 % ВВП в 2027 году.

Поэтому не все украинские фермеры получают выгоду от высоких мировых цен. Важнее не только то, сколько стоит зерно на мировом рынке, но и сколько продукции Украина физически может вывезти и по какой себестоимости.

Как санкции против России и Беларуси влияют на цены

Продовольствие и удобрения формально не подпадают под основные санкционные запреты США и ЕС. Однако на практике банки, страховые компании и перевозчики могут отказываться от операций из-за опасений нарушить ограничения — так называемый эффект overcompliance.

"Продовольствие и удобрения в целом не подпадают под санкции США и ЕС, однако банки, страховые компании и перевозчики порой отказываются даже от законных операций из-за опасений нарушить ограничения. Это повышает транзакционные издержки во всем регионе", — объясняет "Фокусу" международный эксперт по трансграничным сделкам и политическому лоббированию Юрий Ванетик.

Это означает, что даже легальная торговля продовольствием может становиться дороже, ведь растут расходы на финансирование, страхование, перевозку и юридическое сопровождение сделок.

Что может сдержать рост цен

Для украинского потребителя важны не только мировые цены, но и то, сможет ли государство снизить себестоимость производства и сохранить экспортные каналы. Среди ключевых мер эксперт называет:

обеспечение безопасности портов, логистической инфраструктуры и энергетических объектов;

развитие зернохранилищ и переработки;

страхование военных рисков и доступ фермеров к финансированию;

адресная помощь уязвимым домохозяйствам вместо общего контроля цен;

контроль за злоупотреблением рыночной властью в торговле и переработке;

предсказуемая денежно-кредитная политика Национального банка.

Юрий Ванетик , юрист с опытом работы в сфере трансграничных сделок и политического лоббирования

Государственная политика должна быть направлена на поддержку фактической рентабельности фермеров — посредством страхования военных рисков, экспортного финансирования и развития зернохранилищ, а не только на высокие мировые котировки.

Экспортные запреты могут временно сдержать рост внутренних цен, но в среднесрочной перспективе способны подорвать доверие покупателей и ограничить рыночные возможности украинских производителей.

Что грозит продуктовой корзине украинцев в 2027 году

Национальный банк в июльском отчете по инфляции прогнозирует замедление инфляции до 6,9 % в 2027 году и достижение целевого показателя в 5 % к концу 2028 года. Однако этот прогноз зависит от курса гривны, восстановления логистики, энергоснабжения и динамики мировых цен на энергоносители и продовольствие. Поэтому нельзя исключать риск инфляции, превышающей прогноз НБУ.

Между тем базовый сценарий предполагает, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенном уровне, но "шоковой" ситуации, подобной той, что сложилась в начале полномасштабной войны в Украине, удастся избежать. Наибольшее давление возможно в первой половине 2027 года, пока не прояснятся динамика цен на газ и удобрения, состояние судоходства и качество урожаев.

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Для украинского кошелька это означает одно: даже если цены на хлеб и крупы останутся относительно стабильными, к подорожанию молока и мяса следует готовиться.

Напомним, ранее "Фокус" писал об инфляции в ЕС, которая ускорилась до максимального уровня почти за 3 года. Тогда финансовый аналитик объяснял, что это означает для украинцев.