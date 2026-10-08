Когда закончится война: Всемирный банк ухудшил прогноз для Украины

Всемирный банк представил свой прогноз относительно войны в Украине, согласно которому боевые действия будут продолжаться в течение всего 2027 года. В связи с этим состояние экономики в следующем году не улучшится, а дефицит бюджета останется значительным.

В Украине растет разрыв между спросом и возможностями внутреннего производства. Атаки РФ на энергетическую и логистическую инфраструктуру ограничивают производственные мощности. При этом высокие оборонные расходы и потребительский спрос поддерживают общий спрос в экономике. Это создает дополнительное давление на цены и внешнюю торговлю, сообщает Всемирный банк в октябрьском отчете Macro Poverty Outlook.

Банк прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2026 году вырастет лишь на 1,2%, а в 2027-м — на 1,5%. Предыдущий прогноз на 2027 год предполагал рост на 4%.

Снижение прогноза связано, прежде всего, с пересмотром предположений о продолжительности войны. Если ранее базовый сценарий предполагал завершение боевых действий до конца 2026 года, то теперь Всемирный банк исходит из того, что они продлятся в течение всего 2027 года.

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Война оказывает давление на производство, а расходы на оборону поддерживают спрос

Украинская экономика пережила ряд шоков со стороны предложения. Среди них Всемирный банк называет зимние атаки на энергетическую инфраструктуру, рост мировых цен на топливо и удары по логистической инфраструктуре, которые участились с июня.

Последние атаки на Одесский морской порт нарушили экспорт сельскохозяйственной продукции и создали проблемы с хранением урожая и ликвидностью для фермеров.

Рост ВВП Украины по кварталам, в годовом исчислении (1-й график). Инфляция в Украине, в годовом исчислении (2-й график), где ИПЦ (CPI) — общий индекс потребительских цен; продовольственные товары (Food); коммунальные услуги и топливо (Public utilities and fuel). Шкала графика показывает уровень изменения цен от -5% до 25%.

В то же время высокие государственные расходы поддерживают спрос. Расходы на оборону в первой половине 2026 года выросли на 17,4 % в номинальном выражении, до эквивалента 45,7 млрд долларов, что, по оценке Всемирного банка, способствовало росту производства, связанного с оборонной промышленностью, примерно на 7,2% в первой половине года.

Несмотря на это, реальный ВВП Украины в первом полугодии 2026 года сократился на 0,1%. Для сравнения: за весь 2025 год экономика выросла на 1,8%.

Импорт все сильнее превышает экспорт

Из-за высокого спроса на оборонную продукцию, энергоносители и потребительские товары Украина все больше зависит от импорта.

В первом полугодии 2026 года импорт вырос до 64 млрд долларов по сравнению с 46 млрд долларов за аналогичный период 2024 года.

Торговый дефицит в первой половине 2026 года достиг исторически высокого уровня — 35,6 млрд долларов против 25,7 млрд за аналогичный период 2025 года. При этом экспорт оставался практически неизменным.

Всемирный банк прогнозирует, что дефицит счета текущих операций будет оставаться высоким и в среднесрочной перспективе из-за импорта для нужд обороны, а впоследствии — для восстановления страны.

Инфляция остается высокой

Национальный банк Украины сдерживает давление на гривну с помощью валютных интервенций и поддерживает жесткие реальные процентные ставки. Это помогло снизить инфляцию до однозначного уровня.

В августе 2026 года потребительские цены выросли на 8,1 % в годовом исчислении.

В то же время цены на продукцию росли значительно быстрее. В июле они были на 42,5 % выше, чем год назад. Всемирный банк связывает это с ростом стоимости энергии, логистики и труда, а также с высоким спросом.

По прогнозу банка, в среднем за 2026–2027 годы инфляция составит около 9%, после чего будет постепенно приближаться к целевому показателю НБУ в 5%.

Дефицит бюджета будет оставаться значительным

Предполагаемое продолжение боевых действий означает, что Украине придется сохранять высокий уровень расходов на оборону.

Всемирный банк прогнозирует, что расходы на оборону превысят 30 % ВВП, а дефицит бюджета без учета грантов — 25 % ВВП.

В то же время финансирование дефицита по-прежнему представляет собой сложную задачу. Украина уже получила значительные внешние финансовые обязательства на 2026–2027 годы, однако медленное проведение реформ может привести к задержкам с поступлением запланированного финансирования.

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Потребности Украины в финансировании на 2027 год пока остаются неопределенными, но, по оценке Всемирного банка, они, вероятно, будут выше, чем ожидалось ранее, если война продлится весь следующий год.

Всемирный банк также отмечает, что оборонная составляющая новой программы Ukraine Support Loans на 90 млрд евро от Европейской комиссии может дополнительно увеличить спрос на продукцию украинского военного производства.

Долг Украины будет расти и в дальнейшем

По прогнозу Всемирного банка, государственный долг Украины в этом году составит 105,7 % ВВП, а в 2027 году вырастет до 112 % ВВП. А в 2028 году этот показатель может достичь 117,7 % ВВП.

В то же время дефицит бюджета будет постепенно сокращаться только после 2028 года, поскольку у Украины будут значительные потребности в финансировании безопасности и восстановления.

Каким будет рост экономики в следующем году

Всемирный банк прогнозирует, что в 2027 году частное потребление вырастет на 2,8 %, государственное — на 8,3 %, а валовые инвестиции в основной капитал — на 13 %.

Экспорт товаров и услуг может вырасти лишь на 0,5%, а импорт — на 11,1%.

В 2028 году, при условии улучшения ситуации с безопасностью, рост ВВП может ускориться до 3 % на фоне активизации восстановительных работ и возобновления частных инвестиций.

Реальный ВВП Украины в первом полугодии 2026 года сократился на 0,1%. Для сравнения: за весь 2025 год экономика выросла на 1,8%

По секторам Всемирный банк приводит следующие данные:

сельское хозяйство должно продемонстрировать рост на 5,1 % за год;

промышленность в этом году сократится на 2%;

сектор услуг увеличится на 1,6%.

А вот в 2027 году ожидается нулевой рост агросектора, рост промышленности на 3% и сферы услуг на 1,6%.

По прогнозам, уровень занятости среди населения трудоспособного возраста составит 55,7 % по итогам этого года и 56,2 % — в 2027 году.

Уровень бедности по-прежнему высок

Согласно прогнозам Всемирного банка, уровень бедности в Украине уже превысил 40 %, что примерно вдвое больше официального показателя 2021 года. Высокой остается и уязвимость домохозяйств. В телефонных опросах Listening to Ukraine 18,2% домохозяйств сообщили, что не могли оплатить коммунальные счета, а 16,2% — что не могли одолжить деньги для удовлетворения базовых потребностей.

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Больше всего рискуют домохозяйства с маленькими детьми и люди с инвалидностью. Среди причин Всемирный банк называет сложности с доступом к работе и падение реальной стоимости пенсий.

Реформы по-прежнему играют важную роль в привлечении международного финансирования

Тем временем Украина движется к интеграции с Европейским Союзом. Из шести переговорных кластеров уже открыты два.

В то же время ряд важных законодательных реформ, в частности в сфере верховенства права, еще не завершен.

Всемирный банк подчеркивает, что ускорение и стабильное проведение реформ является одной из ключевых задач для Украины. Это необходимо не только для получения внешнего финансирования, но и для увеличения внутренних доходов государства и улучшения условий для бизнеса и инвестиций.

Таким образом, базовый сценарий Всемирного банка предполагает еще один год войны, слабый экономический рост, высокую инфляцию и значительный бюджетный дефицит в 2027 году. При условии улучшения ситуации с безопасностью с 2028 года экономика может перейти к более быстрому восстановлению благодаря реконструкции и возвращению частных инвестиций.

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Напомним, что промышленность Украины сокращается с чрезвычайно быстрыми темпами. Эксперты связывают ухудшение ситуации с ударами РФ по предприятиям и инфраструктуре, а также проблемами с экспортом украинской стали и ограничениями на рынке ЕС.

Между тем Украина может столкнуться с приостановкой международного финансирования из-за несвоевременного принятия необходимых законодательных актов. Об этом рассказал "Фокусу" экономист Богдан Слуцкий.