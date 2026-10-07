Россия наносит удар по промышленности, ЕС ограничивает экспорт: что ждет металлургию Украины

Украинское металлургическое производство сократилось на 30–40 % по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин экономисты называют удары со стороны РФ, остановку морского экспорта, квоты ЕС и CBAM.

Промышленное производство в Украине стремительно сокращается. Эксперты связывают ухудшение ситуации с ударами РФ по предприятиям и инфраструктуре, а также с проблемами с экспортом украинской стали и ограничениями на рынке ЕС.

По данным Госстата, в августе промышленное производство сократилось на 7,4 % по сравнению с июлем 2026 года. Это стало самым значительным месячным падением за последний период, а общее сокращение производства продолжается уже третий месяц подряд.

В то же время результаты за восемь месяцев года различаются в зависимости от отдельных видов промышленной деятельности.

В январе–августе добывающая промышленность выросла на 1,3 % в годовом исчислении, перерабатывающая — на 0,9 %. В то же время производство и поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, а также водоснабжение и обращение с отходами сократились на 12,7%.

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В августе падение было зафиксировано во всех основных сегментах.

Добывающая промышленность сократилась на 8,5 % по сравнению с июлем и на 8,8 % в годовом исчислении.

Перерабатывающая — на 8,2% м/м и на 3,9% г/г.

В отраслях энергетики, водоснабжения и обращения с отходами спад составил 1,1% м/м и 10,8% г/г.

Производство промышленной продукции в январе–августе 2026 года Фото: Госстат

Металлургия падает значительно сильнее

Одним из наиболее проблемных сегментов остается металлургия. Экономисты Центра экономической стратегии, авторы отчета о состоянии экономики Украины во время войны, отмечают, что августовские показатели по отдельным видам металлургической продукции были значительно хуже, чем общепромышленная статистика.

Наталья Колесниченко , старший экономист ЦЭС

Ситуация действительно тяжелая. Как мы видели по августовским данным — это последние имеющиеся у нас данные — падение производства отдельной металлургической продукции составило около 60 %, хотя в годовом исчислении оно достигает даже 66 %. То есть по сравнению с августом прошлого года, когда ситуация была более или менее стабильной. Таким образом, даже судя по этим данным о фактическом производстве и по сообщениям об остановках заводов, ситуация действительно сложная.

По ее словам, главной причиной по-прежнему остаются российские удары по предприятиям. В то же время на металлургию влияют и экономические факторы — в частности, экологическая пошлина и новые торговые ограничения ЕС.

"Прежде всего, это прямые последствия российских ударов, но действительно существуют и другие экономические факторы. Первый из них — это экологическая пошлина, которую не удалось отсрочить в Украине и которая вступила в силу в начале этого года. Механизм его взимания Европейским Союзом до сих пор однозначно не определен. То есть все эти проблемы также повышают стоимость украинской стали на внешних рынках.

И вторая важная вещь — это то, что Европейский Союз очень жестко ввел в отношении нас квоты, которые начали действовать с июля этого года. Соответственно, уже в июле мы наблюдали сокращение производства в металлургии. Оно составило примерно на 30–35 % меньше, чем в июне. И поэтому эта сложная ситуация действительно существует", — отметила старший экономист ЦЭС.

Промышленность Украины — обвал: в августе металлургия потеряла до 40 % объемов производства

Свою оценку ситуации дает экономист Максим Самойлюк. По его данным, в августе объем металлургического производства сократился на 30–40 % по сравнению с июлем.

Максим Самойлюк , старший экономист ЦЭС

В августе объем производства в металлургической отрасли сократился на 30–40 % м/м из-за остановки морского экспорта, квот ЕС на импорт украинской стали, требований CBAM и потери производственных мощностей крупнейших металлургических предприятий в результате усиления российских обстрелов. После закрытия морских путей Ferrexpo и Metinvest приостановили работу горно-обогатительных предприятий. Августовские обстрелы крупнейших металлургических комбинатов вынудили "Запорожсталь" полностью остановить работу.

По словам эксперта, одной из весомых причин является приостановка морского экспорта, квоты ЕС на импорт украинской стали, требования CBAM, а также потеря производственных мощностей крупнейших металлургических предприятий из-за усиления российских обстрелов.

После перекрытия морских путей компании Ferrexpo и Metinvest приостановили работу горно-обогатительных предприятий. Августовские обстрелы крупнейших металлургических комбинатов вынудили "Запорожсталь" полностью остановить работу.

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По оценке Самойлюка, во второй половине сентября Россия вновь нанесла удары по промышленной и энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей. На эти два региона в совокупности приходится около 90 % производства стали в Украине.

Также прекратило работу крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог".

Эксперт обращает внимание и на более широкий риск для экономики. По оценке "ЦЭС Трекер экономики", восемь западных областей, где редко объявляют об угрозе баллистических ракет, обеспечивают лишь 22 % ВВП. То есть значительная часть экономической активности остается зависимой от ситуации в регионах, подверженных более высокому риску российских атак.

ЕС ограничил возможности экспорта украинской стали

Наталья Колесниченко отмечает, что Украина могла быть исключена из нового механизма европейских квот, поскольку страна находится в состоянии полномасштабной войны. Однако Еврокомиссия с этим не согласилась.

"Что касается этих квот, то они довольно несправедливы, хотя можно было договориться о том, чтобы исключить Украину из этого механизма, поскольку у нас продолжается полномасштабная война. Мы имеем право на такое исключение. Но Еврокомиссия на это не согласилась. Мы получили максимально возможные квоты, и эти квоты составляли около 60% того, что мы экспортировали в ЕС в прошлом году. То есть это существенное сокращение", — пояснила экономист в эфире "Громадского радио".

В то же время, по ее словам, восстановление металлургических предприятий будет зависеть от масштаба повреждений.

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"Это зависит от фактических потерь, которые имели место. К сожалению — или, возможно, не к сожалению — мы не знаем точно. Об этом знают владельцы, об этом знает руководство завода. Мы из открытых источников можем получить эту информацию лишь очень поверхностно, возможно, это и к лучшему. Но все зависит от масштабов этих разрушений. Если, скажем, это разрушенная доменная печь, то возобновить ее работу очень сложно. Это занимает много времени и требует больших ресурсов", — сказала она.

По мнению Колесниченко, восстановление может стать возможностью для технологической перестройки отрасли.

"Возможно, это будет способствовать переходу нашей металлургии на более экологичное производство и плавке стали не в доменных печах, а с помощью электричества. Но это вопрос очень крупных инвестиций. А восстановление — это вопрос очень больших денег", — отметила Колесниченко.

Металлургия важна для экономики, несмотря на спад

Металлургия уже утратила значительную часть своей роли в украинском экспорте из-за войны и потери промышленных мощностей на оккупированных территориях.

"Металлургия играет важную роль. Несмотря на все, что с ней произошло с 2014 года, когда были захвачены производственные мощности в Донецкой и Луганской областях и, соответственно, перестали работать на Украину, доля отрасли значительно сократилась. В 2021 году она составляла, скажем, 25 % экспорта, а в 2025-м — 8 %. Это уже влияние войны. То есть влияние войны на металлургию и, в частности, остановка работы портов, о которых мы с вами также еще не говорили, — все это очень сильно сказывается на ее состоянии", — рассказала старший экономист ЦЭС.

Несмотря на это, отрасль по-прежнему играет важную роль в экономике.

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"Но она все равно важна. 8 % экспорта — это не так уж мало. А во-вторых, в целом, с учетом различных смежных отраслей, металлургия обеспечивает около 5–6 % ВВП, хотя это значительно меньше, чем было, скажем, в 2006–2007 гг. То есть такое падение произошло, это факт, но она по-прежнему важна для нашей экономики", — подчеркнула Колесниченко.

Проблемы отрасли будут иметь последствия не только для производителей, но и для валютных поступлений и импорта.

"Поэтому сказать, что мы совсем ничего от этого не почувствуем, — это неправда. Нам все равно нужен металл. Нам нужен металл и для укрепления обороны, и, возможно, для каких-то оперативных восстановительных работ там, где это можно сделать быстро. Соответственно, у нас будут меньше экспортных валютных поступлений. Но мы будем вынуждены тратить больше валюты на импорт того же металла, например, из Турции", — пояснила она.

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Эксперт отмечает, что длительная остановка предприятий затруднит дальнейшее восстановление отрасли.

"Ситуация для экономики в целом сложная. И чем дольше продлится остановка металлургических предприятий, тем сложнее будет в дальнейшем восстанавливаться", — подытожила старший экономист ЦЭС.

Напомним, что в сентябре 2026 года Вооруженные силы РФ нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". Обстрел со стороны агрессора унес жизни двух сотрудников подрядных организаций.

Также уже сообщалось, что в результате массированного обстрела в ночь на 12 сентября в Запорожье было повреждено предприятие "Запорожсталь". Это произошло ночью 12 сентября. Тогда Россия в третий раз за месяц атаковала "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство. Четверо работников получили травмы.