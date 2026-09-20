В Украине больше нет сталелитейной промышленности: сколько потеряла Украина, — FT

Украинская сталелитейная промышленность фактически уничтожена. Россия точными ударами выбивает крупные бюджетообразующие предприятия.

Только в сентябре российская баллистика четыре раза атаковала три крупнейших сталелитейных завода в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом пишет издание Financial Times.

Руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз признал, что на сегодняшний день в Украине больше нет сталелитейной промышленности.

"Они знали все о заводе, они точно знали, куда ударить", — сказал Водовиз.

Баллистические ракеты нанесли удары по доменным печам двух заводов "Метинвеста" и предприятия "АрселорМиттал" Кривом Роге. И заводы компаний, на долю которых в совокупности приходится 90% производства стали в стране, вынужденно простаивают.

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"Сейчас мы не понимаем, сколько времени займет ремонт: дни, недели, месяцы или годы", — сказал Водовиз.

Также он отметил, что полное закрытие заводов, на которых в общей сложности работает более 15 тысяч человек, будет иметь негативные последствия для населения и скажется на поступлениях в бюджет.

При этом в издании отмечают, что премьер-министр Сергей Корецкий считает, что из-за российских атак Украина может потерять около 1,5 млрд долларов налоговых средств.

Напомним, ранее Корецкий призвал народных депутатов как можно скорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи, считая ситуацию с государственными финансами Украины критической.

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