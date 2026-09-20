В Україні більше немає сталеливарної промисловості: скільки втратила країна, — FT

Українська сталеливарна промисловість фактично знищена. Росія точними ударами вибиває великі підприємства, що формують бюджет.

Лише у вересні російські ракетні війська чотири рази завдали ударів по трьох найбільших сталеливарних заводах у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це пише видання Financial Times.

Керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз визнав, що на сьогодні в Україні більше немає сталеливарної промисловості.

"Вони знали все про завод, вони точно знали, куди завдати удару", — сказав Водовіз.

Балістичні ракети завдали ударів по доменних печах двох заводів "Метінвесту" та підприємства "АрселорМіттал" у Кривому Розі. І заводи цих компаній, на частку яких у сукупності припадає 90% виробництва сталі в країні, вимушено простоюють.

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"Наразі ми не знаємо, скільки часу займе ремонт: дні, тижні, місяці чи роки", — сказав Водовіз.

Також він зазначив, що повне закриття заводів, на яких загалом працює понад 15 тисяч осіб, матиме негативні наслідки для населення та позначиться на надходженнях до бюджету.

При цьому у виданні зазначається, що прем’єр-міністр Сергій Корецький вважає, що через російські атаки Україна може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень.

Нагадаємо, раніше Корецький закликав народних депутатів якомога швидше ухвалити законопроекти, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги, вважаючи ситуацію з державними фінансами України критичною.

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