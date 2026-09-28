После обстрелов — 7000 уволенных: как удары РФ по бизнесу меняют рынок труда в Украине

Российские удары по украинскому бизнесу всё чаще оборачиваются потерей рабочих мест: "Эпицентр" за месяц лишился 7000 сотрудников, Fozzy Group сокращает офисные команды, а "АрселорМиттал Кривой Рог" приостанавливает работу. Но означает ли это, что Украину ждёт волна безработицы? HR-эксперты объяснили Фокусу, кто быстрее найдёт новую работу, кому придётся переучиваться, почему на одну вакансию уже приходится 3,4 соискателя и зачем на фоне сокращений стране всё ещё могут понадобиться трудовые мигранты.

По состоянию на начало сентября украинская экономика несёт существенные потери из-за систематических ударов России по производственным и логистическим мощностям, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его оценке, на начало сентября около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не поступить в бюджет. А удары продолжаются ежедневно, и эта цифра может вырасти.

Но удары по бизнесу — это прежде всего удары по рабочим местам украинцев. Так, соучредитель "Эпицентра" Галина Герега сообщила, что только за последний месяц, когда бизнес подвергается особенно жестоким ударам, 7000 сотрудников остались без работы. А общие потери бизнеса — более миллиарда долларов.

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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило, что приостанавливает работу после очередных прилётов по предприятию, очень дорогостоящего восстановления повреждённых цехов и оборудования и кризиса в энергетике. А там по состоянию на середину 2026 года работало около 17 тысяч человек (вместе с дочерними предприятиями). Хотя до начала полномасштабной войны штат насчитывал около 26–29 тысяч сотрудников. Но из-за сложной ситуации, сокращений и закрытия некоторых подразделений (включая литейно-механический завод) численность персонала уменьшилась. По большому счёту работники металлургического гиганта вот-вот окажутся на улице.

За два месяца российские удары уничтожили более 20 объектов Fozzy Group — распределительные центры, супермаркеты, производственные мощности. Fozzy Group потеряла часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало гораздо сложнее и дороже.

"В этих условиях нам приходится пересматривать, на чём сосредотачивать силы и ресурсы. Часть проектов и задач мы ставим на паузу, от части отказываемся, для других ищем новые решения", — заявили в пресс-службе Fozzy Group.

Это повлияло на решение холдинга о сокращении части работников с 1 ноября. Fozzy Group сокращает часть коллег из офисных команд: холдинга, сети "Сильпо", логистики. Ещё раньше подобные изменения произошли в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce&Ecosystem.

К тому же есть предприятия, которые пострадали больше всего: "Новая почта" ещё раньше немного сокращала штат, и "Розетка" провела сокращение. Это достаточно крупные операторы на нашем рынке труда, если оценивать их с точки зрения рынка труда. Поэтому их сокращения существенно влияют.

Офисные работники быстрее находят работу

И эти компании не единственные, которые заявили о сокращениях или же полном закрытии. Если приплюсовать сюда ещё и малый бизнес, который закрывается из-за постоянных обстрелов, то ситуация на рынке труда вырисовывается не радужная. Но, скорее всего, проблемы будут измеряться территориальностью — теми регионами, где работает предприятие. Например, в Кривом Роге это может быть достаточно существенным ударом по рынку труда. Так как это одно из градообразующих предприятий, где работает много людей, отмечают эксперты рынка труда. Поэтому, например, для этого города это может быть очень существенной проблемой.

Плюс сокращаются такие специальности, которые могут оказаться без работы в дальнейшем. То есть те, кто не может быстро переадаптироваться или перестроиться на другую профессию, потому что посвятили этой работе достаточно большой отрезок своей жизни. Поэтому для них нужна какая-то программа переобучения на другие специальности, другие профессии, где они смогут себя найти, отмечает в комментарии Фокусу директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько.

"Если брать Киев, то сокращения сотрудников — это капля в море. Потому что другие предприятия очень быстро подхватывают этих сотрудников. И анонсированное сокращение в большинстве будет касаться именно офисных специальностей. А офисные работники очень быстро находят работу, потому что их другие предприятия просто разбирают", — отметила HR-эксперт.

А вот с заработком тут двоякая ситуация — сокращенные сотрудники могут как потерять в зарплате, так и выиграть. Тут нельзя анализировать всех, потому что это будет сильно зависеть от профессий. Но могут потерять сильнее в стабильности и в возможностях.

"Если предприятие работало официально и платило все налоги за каждого сотрудника с его зарплаты, то найти работу с такой же зарплатой может оказаться сложно. Потому что не все у нас, к сожалению, сегодня так работают. И эта стабильность на будущее, и стабильность выплат в соответствующие фонды — она пошатнётся. Это больше будет влиять не на сам рынок труда, а на экономику в целом. Потому что это за собой потянет где-то в каких-то местах снижение налоговых выплат на те категории, на которые оно шло", — подчёркивает эксперт.

Но, как считает Наталья Слинько, когда закрывается одно крупное предприятие, оно тянет за собой проблемы — сокращения и увольнения персонала в других, сопутствующих. То есть те, кто с ними тесно сотрудничал, могут тоже оказаться не у дел.

"Тут больше влияет не на сам рынок труда, а на эту цепочку взаимосвязи между предприятиями. Когда есть дополнительные бизнесы, сервисные особенно, которые работают с другими бизнесами", — подчёркивает эксперт.

Как заметила экспертка, компании, которые занимаются складскими технологиями и логистикой, наоборот, активно развиваются. Потребность в этом никуда не делась, несмотря на то, что сгорело много складов и других объектов.

Да, компании сократили инвестиции и развитие, им приходится поднимать цены — потому что логистика съедает большую часть маржи. Но чтобы удержаться на плаву, всё равно приходится проводить сокращение. И это потянуло за собой смежные сферы. Например, компания "Скло-сервис" сейчас расширяется. Те, кто производит металлоконструкции, тоже сильно растут. У них есть спрос и есть работа.

"То есть какое-то время будет перебалансировка: силы пойдут в ту часть, которая сейчас больше всего нуждается в людях. Так было с "Мелтехом": он начал развиваться и перетянул с рынка очень много людей. Но сейчас он стабилизировался, и такой большой потребности уже нет — там ищут точечно, классных экспертов и профессионалов", — считает эксперт.

На одну вакансию выросло число претендентов, а удаленка — дефицит

Поэтому рынок труда сегодня нестабилен, к такому выводу приходит HR-эксперт. И подчёркивает, что сейчас очень большой разбег между вакансиями и соискателями. Увеличилось количество соискателей в целом. Сегодня на одну вакансию претендует 3,4 соискателя. Но это не только связано с последними сокращениями сотрудников, а и с тем, что один соискатель может отправлять резюме на несколько вакансий.

Так же, как отмечает Наталья Слинько, вероятность того, что часть безработных покинет свое постоянное место жительства или же страну, тоже очень высока, особенно на фоне участившихся ударов в прифронтовых регионах, Киеве и области. И сегодня люди ищут не только безопасное место проживания, но и удалённую работу, которую работодатели не предлагают. Это тоже дополнительное давление создаёт.

"Мне сейчас закрыть вакансию становится ещё сложнее, независимо от того, что кандидатов стало больше. Потому что люди или едут на зиму за границу, или едут на зиму в другие регионы и планируют работать удалённо. А работодатели этого не хотят. Найти удаленную работу очень непросто сейчас", — отмечает эксперт.

Вместо трудовых мигрантов нужно устраивать своих

А вот по мнению президента Всеукраинской компании по международному трудоустройству Василия Воскобойника, количество открытых вакансий намного больше, чем есть в наличии рабочих рук. В Украине не хватает работников во всех отраслях украинской экономики — водителей, логистов, не хватает даже обычных менеджеров по продажам, нам не хватает врачей, медицинских сестёр и так далее. Поэтому думать, что закрытие каких-то отдельных предприятий приведёт к тому, что в Украине будет избыток рабочей силы, — ошибочно.

"К примеру, закрытие металлургических комбинатов приведёт к безработице тех, кто работал на доменных печах. Работодателя, который предоставит им соответствующую работу, соответствующую их квалификации, не найти. Но люди, которые остались без работы по своей конкретной специальности, могут с помощью, например, Государственного центра занятости, который выдаёт соответствующие сертификаты для обучения, переквалификации, получить другую квалификацию, освоить какие-то возможности для того, чтобы освоить какую-то профессию, где человек сможет работать", — подчёркивает Фокусу эксперт.

По словам Воскобойника, дефицит кадров сегодня ощущается практически во всех отраслях экономики, поэтому оснований для серьёзных опасений здесь меньше. Население Украины каждый год сокращается на 800 тысяч человек. Около 300–350 тысяч — это количество людей, которые физически умирают.

"Я не знаю цифры по войне, я их не комментирую, но у нас превышение смертности над рождаемостью. И кроме этого, около 400–500 тысяч людей каждый год выезжают за границу. В условиях, когда у нас население сокращается на 800 тысяч человек каждый год, говорить, что когда-нибудь в Украине наступит момент, когда нам будут не нужны дополнительные рабочие руки, — ну это просто не соответствует действительности", — считает Воскобойник.

Поэтому, по его словам, нам нужна помощь мигрантов. Даже сегодня, в такой ситуации, они дополнительные рабочие руки.

Но, по словам Натальи Слинько, труд мигрантов уже не выглядит дешевле на фоне всего происходящего. Они и раньше не выглядели дешевле. Это были отдельные какие-то эксперименты, когда людей начали завозить, в какие-то отдельные регионы, на каких-то предприятия. Их немного, не тысячи.

"Я не знаю, чёткую картину сейчас, но кто-то рассказывал, что их привезли или две, или три тысячи всего, если судить по документам, которыми их завозили. И это совсем не так дёшево могло бы выглядеть на сегодня. Сегодня нужно все силы вложить в трудоустройство украинцев. Предприятия, должны переориентироваться на них, организовать условия проживания для людей из всех регионов, взять на работу без опыта, обучить. Условно, с "Арселор" заберут какую-то часть людей, которые там на заводе работали, и поставят их на линию консервного завода. Это будет быстрее и проще, чем заниматься с иностранцем без знания языка. Бизнес от этого только выиграет", — подчёркивает эксперт.

При этом, нужно знать, что размер пособия по безработице в 2026 году рассчитывается индивидуально для каждого заявителя с учетом страхового стажа, уровня дохода и обстоятельств, при которых человек потерял работу. Максимальная возможная сумма выплаты в настоящее время составляет 8647 гривен в месяц. Для большинства заявителей минимальная сумма выплаты составляет 3900 гривен, однако для отдельных категорий граждан предусмотрена значительно более низкая сумма — всего 1650 гривен.

Трудовые мигранты не соглашаются ехать работать в Харьковскую область даже за зарплаты до 44 тысяч гривен, несмотря на попытки подрядчиков привлечь иностранную рабочую силу. Основной причиной отказов является близость региона к зоне боевых действий и нежелание выполнять работы в условиях повышенного риска.