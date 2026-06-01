Даже зарплата до 44 тысяч грн не привлекает: почему мигранты отказываются работать на Харьковщине

Трудовые мигранты не соглашаются ехать работать в Харьковскую область даже за зарплаты до 44 тысяч гривен, несмотря на попытки подрядчиков привлечь иностранную рабочую силу. Основной причиной отказов является близость региона к зоне боевых действий и нежелание выполнять работы в условиях повышенного риска.

В комментарии изданию "Новости LIVE" начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области Андрей Алексеев рассказал, что подрядные организации в течение нескольких недель пытаются организовать приезд иностранных работников для работы в регионе, однако эти попытки пока не дали результата. По его словам, даже при конкурентных условиях оплаты труда желающих работать вблизи линии фронта практически нет.

"Те подрядные организации, которые работают у нас в области, планируют привлечение трудовых мигрантов и проводят активные мероприятия в этом направлении, однако уже в течение нескольких недель они пытаются их привлечь и перевезти на территорию области. Впрочем, эти усилия не дали никакого результата — никто не хочет приезжать", — сказал он.

Гость "Новости LIVE" пояснил, что сейчас дорожным рабочим в регионе предлагают заработную плату в пределах 35-42 тысяч гривен в месяц, в зависимости от подрядчика, объемов работ и района выполнения задач. Для бетонщиков, которые привлекаются к работам на объектах защиты энергетической инфраструктуры, оплата труда колеблется от 30 до 44 тысяч гривен.

Несмотря на это, кадровый дефицит в сфере строительных и восстановительных работ остается актуальным. По словам Алексеева, частично нехватку работников удается компенсировать за счет местных жителей, которые остаются работать в области. В то же время попытки привлечь как граждан других регионов Украины, так и трудовых мигрантов из-за рубежа пока не обеспечили ожидаемого результата.

"Все зависит от подрядчика, объемов выполнения работ и условий труда — соответственно, эта цифра колеблется. Насколько мне известно, для трудовых мигрантов это довольно приличный уровень оплаты, как и в целом в пределах Украины. В то же время не хватает желающих как среди граждан Украины, в частности из западных и центральных областей, даже при условии полного бронирования, так и среди трудовых мигрантов", — уточнил мужчина.

Напомним, что привлечение трудовых мигрантов в Украину является сложным и дорогим процессом, который может стоить работодателям от 30 до 120 тысяч гривен за одного работника. Бизнес подчеркивает, что иностранцев привлекают только в случае критического дефицита кадров, а не как дешевую альтернативу украинским работникам. Несмотря на нехватку рабочей силы, массового приезда мигрантов нет из-за высокой стоимости оформления, длительных процедур и войны в стране.

