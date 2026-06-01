Не из Бангладеша и не все строители: во Львовской области выдали 700 разрешений на работу иностранцам

Львовский областной центр занятости сообщил, что в течение первых пяти месяцев 2026 года в этом западном регионе трудоустроено всего 703 иностранцев. Люди прибыли из Азии и Южной Америки и попали как в промышленность, так и в сферу IT.

Больше всего прибыло иностранцев из Колумбии, Индии и Турции, говорится в материале медиа "Твой город", которое получили ответ на запрос в центр занятости. Медиа не уточнило, из каких других стран приезжают люди и какое распределение по странам.

Центр занятости лаконично озвучил данные о сферах, в которых работают мигранты во Львовской области. Выяснилось, что самые популярные среди них — это работа е сфере IT, промышленность, строительство, торговля, сфера услуг. Других деталей медиа и чиновники не привели, а на странице Facebook Львовского областного центра занятости есть данные о трудоустройстве украинцев, а иностранцы не упоминаются.

Тем временем глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в мае рассказала о деталях трудовой миграции в Украину. Среди прочего, обратила внимание на различные понятия — вид на жительство и разрешение на работу. Выяснилось, что с 2022 года и по сей день вид получили 48 тыс. человек, а в 2021 году таких людей было только 189. Что касается трудовых мигрантов, то в 2021 году выдали 21,7 тыс. разрешений на работу мигрантов, а в 2025 году 9,5 тыс. (а вид имеют только половина). Наибольшее количество приезжих — из Турции (первое место), Индии, США, Великобритании, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Пакистана, Колумбии. Данные января-апреля 2026 года: прибыло на работу 2 875 иностранцев: согласно данным "Твой город", четверть оказалось на Львовщине. Распределение по странам: жители Индии — 501 чел., Азербайджана — 203, Пакистана — 191.

Мигранты в Украине — детали

Аналитики портала Texty опубликовали данные Госстата: с 2021 года и по сей день количество мигрантов уменьшилось в четыре-пять раз. Наибольшее количество разрешений, 14-16 тыс. человек, было в 2015-2019 годах, при этом иностранцы не спешили ехать в Украину, хотя в то время не было войны.

Мигранты в Украине — данные о получении разрешений на работу 2018-2026 годы, Texty Фото: texty.org.ua

Отметим, в мае в Украине поднялась волна сообщений в соцсетях о якобы наплыве мигрантов, которых завезли для работы на предприятиях и исправления демографической ситуации. В качестве доказательства, публиковали фото иностранца-работника "Новой почты", и также звучали заявления о зарплатах на уровне 800 долл. В то же время волонтер и общественный деятель Сергей Притула рассказал, из каких стран в Украину едут мигранты и при этом, по его словам, не ждут завершения боевых действий. Кроме того, экономист Олег Пендзин, комментируя ситуацию для Фокуса, пояснил, что среди потенциальных стран-доноров мигрантов — Индия, Бангладеш и другие страны Азии.

Вопрос о возможной миграции в Украину поднимали еще в 2025 году. В частности, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран рассказал, что наибольшую заинтересованность гипотетически могут проявить граждане бывших республик СССР и стран юго-восточной Азии, для которых 10-15 долл. "это большие деньги".

