Не з Бангладешу і не всі будівельники: у Львівській області видали 700 дозволів на роботу іноземцям

Львівський обласний центр зайнятості повідомив, що протягом перших п'яти місяців 2026 року у цьому західному регіоні працевлаштовано лише 703 іноземців. Люди прибули з Азії та Південної Америки й потрапили як у промисловість, так і у сферу IT.

Найбільше прибуло іноземців з Колумбії, Індії та Туреччини, ідеться у матеріалі медіа "Твоє місто", яке отримали відповідь на запит в центру зайнятості. Медіа не уточнило, з яких інших країн приїжджають люди та який розподіл за країнами.

Центр зайнятості лаконічно озвучив дані про сфери, в яких працюють мігранти у Львівській області. З'ясувалось, що найпопулярніші серед них — це робота е сфері IT, промисловість, будівництво, торгівля, сфера послуг. Інших деталей медіа та посадовці не навели, а на сторінці Facebook Львівського обласного центру зайнятості є дані про працевлаштування українців, а іноземці не згадуються.

Тим часом голова Державної міграційної служби Наталія Науменко у травні розповіла про деталі трудової міграції в Україну. Серед іншого, звернула увагу на різні поняття — посвідка на проживання та дозвіл на роботу. З'ясувалось, що з 2022 році й по сьогодні посвідку отримали 48 тис. осіб, а у 2021 році таких людей було лише 189. Щодо трудових мігрантів, то у 2021 році видали 21,7 тис. дозволів на роботу мігрантів, а у 2025 році 9,5 тис. (а посвідки мають лише половина). Найбільша кількість приїжджих — з Туреччини (перше місце), Індії, США, Британії, Узбекистану, Азербайджану, Китаю, Пакистану, Колумбії. Дані січня-квітня 2026 року: прибуло на роботу 2 875 іноземців: згідно з даними "Твоє місто", чверть опинилось на Львівщині. Розподіл за країнами: жителі Індії — 501 ос., Азербайджану — 203, Пакистану — 191.

Мігранти в Україні — деталі

Аналітики порталу Texty опублікували дані Держстату: з 2021 року і по сьогодні кількість мігрантів зменшилась у чотири-п'ять разів. Найбільша кількість дозволів, 14-16 тис. осіб, була у 2015-2019 роках, при цьому іноземці не поспішали їхати в Україну, хоч на той час не було війни.

Мігранти в Україні — дані про отримання дозволів на роботу 2018-2026 роки, Texty Фото: texty.org.ua

Зазначимо, у травні в Україні піднялась хвиля повідомлень у соцмережах про начебто наплив мігрантів, яких завезли для роботи на підприємствах та виправлення демографічної ситуації. Як доказ, публікували фото іноземця-працівника "Нової пошти", і також лунали заяви про зарплати на рівні 800 дол. Водночас волонтер та громадський діяч Сергій Притула розповів, з яких країн в Україні їдуть мігранти й при цьому, з його слів, не чекають завершення бойових дій. Крім того, економіст Олег Пендзин, коментуючи ситуацію для Фокусу, пояснив, що серед потенційних країн-донорів мігрантів — Індія, Бангладеш та інші країни Азії.

Питання про можливу міграцію в Україну підіймали ще 2025 році. Зокрема, віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран розповів, що найбільшу зацікавленість гіпотетично можуть проявити громадяни колишніх республік СРСР та країн південно-східної Азії, для яких 10-15 дол. "це великі гроші".

