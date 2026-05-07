"Платять від $800": у мережі обурені напливом в Україну індусів й пакистанців (фото)

Українці почали активно обговорювати приїзд в Україну перших трудових мігрантів з інших країн, зокрема Індії, Пакистану та деяких держав Близького Сходу.

Іноземні працівники вже освоюють ринок праці у відносно безпечних українських регіонах. Наприклад, нещодавно у мережі обговорювали перших чорношкірих працівників "Нової пошти". Очевидно, цей процес буде лише набирати обертів, тож зовсім скоро це стане цілком буденним явищем. Що відбувається сьогодні, — читайте у матеріалі Фокусу.

Важливо

"Незручно говорити": українка в Іспанії розповіла про справжню ціну еміграції

Трудові мігранти в Україні

Один з популярних TikTok-блогерів (@look_loochok) стверджує, що за два дні у Львові побачив у центрі багатьох індусів та пакистанців під час святкування дня міста. За його словами, вони приїхали саме на роботу.

Інший блогер, який називає себе Пашком Угорським, зачепив тему заробітних плат. Мовляв, трудові мігранти будуть отримувати в середньому 800 доларів на місяць (32-33 тисячі гривень). Хоча з контексту не зрозуміло, звідки він взяв цю суму.

Відео дня

"Трудові мігранти з Індії їдуть на роботу в Франківськ прибирати ЖК. Ви вдумайтеся! Я це почув по радіо. Думаю, погуглю. Що ви думаєте? Зарплата від 800 доларів, плюс оплата житла", — розповідає він.

Чоловік не розуміє, чому на таку роботу не беруть самих українців, які отримують значно менші заробітні плати за складніші завдання.

"У нас працівниця в комунгоспі, яка замітає з 5 ранку вулицю, має зарплату 7 тисяч гривень… Та дайте зарплату комунальниці 800 доларів, вона зубною щіткою буде мити цей Франківськ… У газовій канторі зарплата 13 тисяч гривень. У нафтові промисловості простий робочий має 20 тисяч", — емоційно висловився він.

"Що відбувається з країною?"

У коментарях розгорілася дискусія. "Ви мені поясніть, що відбувається з країною?" — пише одна учасниця обговорення. "Київ те саме вже днів 5", — додав інший глядач. Користувачка, яку звуть Василина, попередила про можливі проблеми: "Можу трошки прогнозувати майбутні соціальні проблеми, які виникнуть на фоні різниці культури та релігії… Особливо жінки та діти опиняться у не найбезпечнішому оточенні. Щоб зрозуміти, достатньо поспостерігати ставлення цих людей до жінок та дітей, саме в їхніх традиціях". Наступний дописувач зазначив: "Це нормальна практика. В ЄС так само".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Наталія поділилася досвідом життя в Іспанії, який виявився далеким від популярних уявлень про "рай біля моря".

Крім того, українка повернулася з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли зайшла до магазину.

Чоловік, якого звуть Роман, після еміграції назвав найкращу країну для спокійного та розміреного життя. Попри досить холодний клімат, там високі соціальні стандарти, чудова інфраструктура та високі заробітні плати.