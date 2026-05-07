"Платят от $800": в сети возмущены наплывом в Украину индусов и пакистанцев (фото)

Украинцы начали активно обсуждать приезд в Украину первых трудовых мигрантов из других стран, в частности Индии, Пакистана и некоторых государств Ближнего Востока.

Иностранные работники уже осваивают рынок труда в относительно безопасных украинских регионах. Например, недавно в сети обсуждали первых чернокожих работников "Новой почты". Очевидно, этот процесс будет только набирать обороты, поэтому совсем скоро это станет вполне обыденным явлением. Что происходит сегодня, — читайте в материале Фокуса.

Трудовые мигранты в Украине

Один из популярных TikTok-блогеров (@look_loochok) утверждает, что за два дня во Львове увидел в центре многих индусов и пакистанцев во время празднования дня города. По его словам, они приехали именно на работу.

Другой блогер, который называет себя Пашкой Венгерским, задел тему заработных плат. Мол, трудовые мигранты будут получать в среднем 800 долларов в месяц (32-33 тысячи гривен). Хотя из контекста не понятно, откуда он взял эту сумму.

"Трудовые мигранты из Индии едут на работу во Франковск убирать ЖК. Вы вдумайтесь! Я это услышал по радио. Думаю, погуглю. Что вы думаете? Зарплата от 800 долларов, плюс оплата жилья", — рассказывает он.

Мужчина не понимает, почему на такую работу не берут самих украинцев, которые получают значительно меньшие заработные платы за более сложные задачи.

"У нас работница в коммунхозе, которая заметает с 5 утра улицу, имеет зарплату 7 тысяч гривен... Да дайте зарплату коммунальщице 800 долларов, она зубной щеткой будет мыть этот Франковск... В газовой канторе зарплата 13 тысяч гривен. В нефтяной промышленности простой рабочий имеет 20 тысяч", — эмоционально высказался он.

"Что происходит со страной?"

В комментариях разгорелась дискуссия. "Вы мне объясните, что происходит со страной?" — пишет одна участница обсуждения. "Киев то же самое уже дней 5", — добавил другой зритель. Пользовательница, которую зовут Василиса, предупредила о возможных проблемах: "Могу немножко прогнозировать будущие социальные проблемы, которые возникнут на фоне разницы культуры и религии... Особенно женщины и дети окажутся в не самом безопасном окружении. Чтобы понять, достаточно понаблюдать отношение этих людей к женщинам и детям, именно в их традициях". Следующий автор отметил: "Это нормальная практика. В ЕС так же".

