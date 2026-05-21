Привлечение мигрантов в Украину: один работник может стоить бизнесу до 120 тыс. грн, — СМИ

Привлечение трудовых мигрантов в Украину может стоить работодателям десятки тысяч гривен за каждого работника, поэтому бизнес не рассматривает иностранцев как "дешевую замену" украинцам. Несмотря на волну дискуссий в обществе относительно работников из Индии и других стран, предприниматели уверяют: наем иностранцев является сложным, дорогим и вынужденным шагом из-за острого дефицита кадров.

Как говорится в материале издания "Экономическая правда", тема трудовых мигрантов начала активно обсуждаться после заявления руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о пересмотре перечня стран миграционного риска. После этого в соцсетях начали распространяться опасения о якобы массовом приезде работников из стран Глобального Юга, в частности Индии.

Впрочем, представители бизнеса отмечают, что реальная ситуация существенно отличается от общественных страхов. По словам исполнительного директора Союза украинских предпринимателей Екатерины Глазковой, оформление одного работника из-за рубежа обходится компаниям в сумму от 30 до 120 тысяч гривен. В эти расходы входят документы, логистика и другие организационные процессы.

Відео дня

Кроме высокой стоимости, процедура привлечения иностранцев остается длительной. В частности, проверка работника может занимать до трех месяцев, ведь к процессу привлечены государственные органы и службы безопасности.

Кроме того, в бизнесе подчеркивают, что работодателям значительно проще и выгоднее найти работника в Украине, чем тратить значительные средства на поиск кадров за рубежом. Именно поэтому иностранцев привлекают преимущественно в тех сферах, где дефицит персонала стал критическим. В частности, больше всего нехватка кадров ощущается в строительстве, промышленности, транспортной отрасли, логистике, агросекторе и перерабатывающей промышленности. Прежде всего речь идет о рабочих специальностях — сварщиках, электриках, водителях и других технических работниках.

Почему в Украине фиксируется дефицит работников

В "Экономической правде" отмечают, что после начала полномасштабной войны украинский рынок труда столкнулся сразу с несколькими проблемами: мобилизацией, выездом миллионов граждан за границу и структурным дисбалансом между вакансиями и навыками людей, которые ищут работу.

По данным Государственной службы занятости, только в первом квартале 2026 года работодатели подали почти 148 тысяч вакансий. В то же время закрыть удалось лишь около 61 тысячи. И самой сложной ситуация остается именно в рабочих профессиях, где удается найти работников только на треть вакансий.

При этом уровень безработицы в Украине все еще остается высоким, и, по оценкам исследовательского агентства Info Sapiens, в апреле 2026 года он составлял 15,3% среди трудоспособного населения. Несмотря на это, количество иностранцев на украинском рынке труда пока остается незначительным. Если в 2021 году Украина выдала около 22 тысяч разрешений на трудоустройство иностранцев, то в 2025 году — только 9,6 тысячи.

В столице, где дефицит работников особенно ощутим, за первые три месяца 2026 года оформили около 790 разрешений на работу для иностранцев. При этом речь идет не только о гражданах азиатских стран, но и о работниках из Европы.

Одним из самых громких случаев обсуждения трудовых мигрантов стала ситуация в Ивано-Франковске, где строительная компания сообщила о привлечении работников из Индии из-за нехватки кадров. Сначала городской голова Руслан Марцинкив выступил против такой практики, однако впоследствии признал, что масштабы проблемы преувеличены. По его словам, в области официально зарегистрировано всего 35 трудовых мигрантов.

Дополнительным вызовом для работодателей является и то, что часть иностранцев рассматривает Украину как транзитную страну на пути в Европейский Союз. Как пояснила руководитель направлений "Работа и Услуги" платформы OLX Мария Абдуллина, после получения вида на жительство некоторые мигранты пытаются выехать в страны ЕС.

Несмотря на сложность и высокую стоимость такого найма, компании все равно вынуждены искать новые источники рабочей силы. Причиной является стремительный рост зарплат и постоянный кадровый дефицит. По оценкам OLX, средняя зарплата в Украине ежегодно растет примерно на 20%, а в наиболее дефицитных сферах — до 40%.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы проблема нехватки работников будет только усиливаться из-за демографического кризиса, выезда молодежи за границу и последствий войны. В то же время в бизнесе, как говорится в статье, отмечают, что массового "замещения" украинцев иностранцами не будет, ведь Украина пока не является привлекательным направлением для трудовой миграции из-за войны и отсутствия понятной государственной миграционной политики.

До этого эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов рассказывал, что мигранты могут работать намного больше и получать те же средства, что платят украинцам. По его словам, из-за этого конкуренция на рынке труда может усилиться.

Кроме того, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не поддерживает идею массового привлечения трудовых мигрантов для восстановления Украины после войны. Он отметил, что страна должна прежде всего создавать условия для возвращения собственных граждан.