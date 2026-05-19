"Обратился к Правительству относительно недопущения трудовых мигрантов", — мэр Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не поддерживает идею массового привлечения трудовых мигрантов для восстановления Украины после войны. По словам Терехова, страна должна прежде всего создавать условия для возвращения собственных граждан.

Терехов сообщил в своем Telegram, что вместе с другими представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился к Кабмину и Верховной Раде с призывом не допустить массового и неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов в Украину.

Городской голова Харькова заявил, что не поддерживает идею решения кадрового дефицита путем масштабного импорта дешевой рабочей силы. По его мнению, практика демократических стран свидетельствует о том, что такой подход лишь закрепляет технологическое отставание государства.

"Если нам и нужны иностранцы на рынке труда, то это должен быть жестко квотированный процесс: содержание иностранных студентов, которые уже адаптированы в Украине, и точечное привлечение исключительно высококвалифицированных специалистов под сложные инженерные или технологические проекты восстановления. Но — и здесь не может быть двух мнений — прежде всего работой должны быть обеспечены граждане Украины", — отметил Терехов.

По словам Терехова, страна имеет значительный внутренний кадровый резерв. Он напомнил о сотнях тысяч ветеранов, которые после завершения войны будут нуждаться в работе и полноценной адаптации к гражданской жизни, а также о миллионах украинцев, выехавших за границу из-за боевых действий. Терехов поставил под сомнение то, проводилась ли реальная оценка кадрового потенциала Украины перед тем, как продвигать идеи массового привлечения мигрантов.

"Украине нужна принципиально другая трудовая политика. Это масштабные программы переквалификации и поддержка специалистов 50+, реальные первые рабочие места для молодежи, гарантированные программы занятости для ВПЛ. Мы должны создавать экономические условия для возвращения украинцев домой", — подчеркнул Терехов.

Он считает, что важную роль в этом могут сыграть партнерские связи между украинскими и западными городами, которые способны помочь с привлечением инновационных производств и созданием новых рабочих мест. Городской голова Харькова обратил внимание и на оценки ООН, согласно которым значительная часть украинцев, покинувших страну из-за войны, до сих пор не определилась с возвращением.

"В таких условиях мы просто не имеем права подавать тем людям, которые еще хотят жить дома, сокрушительный сигнал: "На ваше место уже ищут других". Как и не имеем права оставлять без поддержки тех, кто остается в Украине", — подытожил Терехов.

Напомним, что работодатели в Украине могут официально трудоустраивать иностранцев только после получения соответствующего разрешения. Законодательство предусматривает отдельные требования к оформлению документов, сроков контракта и уровня заработной платы для таких работников.

Ранее мы также информировали, что экономист Олег Пендзин заявил о необходимости конкурентных зарплат для привлечения трудовых мигрантов в Украину. По его словам, иностранцы согласятся работать в стране только при условии оплаты, сопоставимой с уровнем заработков в государствах ЕС.