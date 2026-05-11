"Это высоченная зарплата": экономист рассказал, какой оплатой можно поощрять трудовых мигрантов

Тема завоза в Украину трудовых мигрантов из-за дефицита рабочих рук сейчас на слуху. Однако, утверждают эксперты, заде в случае их приезда это не значит, что они заберут у украинцев всю работу или получат повыше зарплаты.

Поскольку речь идет преимущественно о работниках из Индии, Бангладеша, Эфиопии и ряда других африканских стран, их зарплата на 20-30%, а то и на 40% ниже от зарплаты украинца, рассказал в эфире "Киев24" экономист Андрей Длигач.

"Соответственно, зарплата на уровне 15 тысяч грн нормальная для поощрения таких работников", — считает он.

На слова ведущего, что на такие деньги в Украине прожить тяжело, эксперт ответил:

"Это трудовая миграция. Это особенный подход, при котором они получают еду, живут в общежитиях. Это же специальные инструменты, каким образом поощряются эти люди. А с другой стороны, зарплата $400 для них — это высоченная зарплата в сравнении с тем, что они получают в своих странах. Это выигрыш для всех".

Відео дня

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что нехватку рабочих рук в Украине частично можно решить использованием роботизированных систем.

В свою очередь общественный деятель, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула говорил, что в Украину уже едут трудовые мигранты из Индии, Филлипин и Бангладеш. Чаще всего они работают на строительстве.

Более года назад PR-стратег Сергей Дидковский писал, что сами по себе трудовые мигранты не спасут Украину от демографической катастрофы. По его словам, нужно повышать производительность труда.

В октябре прошлого года бизнес-омбудсмен Роман Ващук заявлял, что для жителей большой части мира переезд в Украину был бы "апгрейдом жизни", и каждым украинцем, который выезжает, погибает или решает, что определенная работа не для него, "создается рабочее место для человека из-за рубежа".

В свою очередь Даниил Гетманцев раскритиковал слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о необходимости открыть границы Украины для мигрантов из Непала, Вьетнама, Индии, Филиппин и Бангладеша.